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ИБ-платформа Security Vision получила статус особо значимого проекта

Минцифры России включило платформу автоматизации и роботизации процессов обеспечения информационной безопасности Security Vision в перечень особо значимых проектов. Решение было принято в ходе заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Особо значимые проекты — это ключевые проекты по разработке и внедрению российских решений в сфере ИТ, направленные на замещение зарубежных аналогов российскими решениями и обеспечение ускоренного развития ИТ‑отрасли в стране. Все проекты, претендующие на включение в перечень ОЗП, подвергаются проверке на уровне ИЦК/ЦКР (индустриальных центров компетенций/центров компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения) и отраслевых комитетов, на соответствие приоритетным направлениям замещения и ряду других критериев.

Все проекты, имеющие статус ОЗП, подразделяются на две категории: проекты, которые реализуются полностью за счет средств компаний, и проекты с привлечением гранта. Компания Security Vision осознает важность и необходимость развития ИТ-отрасли и обеспечения российского рынка передовыми технологиями. В условиях современных вызовов и стремительного технологического прогресса создание и внедрение инновационных решений становится критически важным для обеспечения кибербезопасности и повышения конкурентоспособности отечественных компаний. Именно поэтому Security Vision финансирует свой проект полностью самостоятельно, демонстрируя приверженность развитию национальных технологий и поддержанию высокого уровня информационной безопасности в стране.

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