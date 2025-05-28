Обновление R-Vision SIEM 2.3: масштабируемый сбор и оптимизация работы в распределенных инфраструктурах

Компания R-Vision представила новую версию своей системы управления событиями информационной безопасности — R-Vision SIEM 2.3. Обновление направлено на упрощение эксплуатации в географически распределенных инфраструктурах, повышение гибкости сбора данных и усиление контроля доступа к событиям. Об этом CNews сообщили представители R-Vision/

Централизованное управление архитектурой сбора данных

В версии 2.3 появилась поддержка пространств и сервисов: теперь можно централизованно управлять кластерами SIEM и подключать территориально-удаленные сегменты. Встроенный менеджер пространств позволяет напрямую из интерфейса SIEM подключать внешние узлы и управлять их конфигурацией. В пространстве можно создавать коллекторы и настраивать на них полный цикл обработки событий: сбор, нормализацию, фильтрацию, корреляцию и перенаправление событий. Это особенно актуально для компаний с распределенной инфраструктурой — например, организация с центральной инсталляцией системы в Москве может управлять и контролировать работу кластеров в других регионах без необходимости локального вмешательства.

Также в элементы конвейера добавлены новые коннекторы типа Global Bus. Это специальные шины данных для бесшовного обмена данными между коллекторами, в том числе находящимися в разных пространствах.

Управление агентами и сбор с конечных устройств

В систему интегрирован менеджер агентов — специальный компонент для централизованного управления жизненным циклом агентов R-Vision Endpoint, политиками и процессами сбора событий. Это позволяет собирать данные как из системных журналов и файлов, так и напрямую с рабочих станций и серверов на всех ключевых платформах: Linux, Windows и macOS.

Управление доступом к событиям: ABAC-подход

Изменение коснулось и аспектов безопасности: в новой версии реализован механизм разграничения доступа к событиям (ABAC). Новая функциональность позволяет настраивать политики доступа к событиям в хранилищах на основе атрибутов событий с помощью языка запросов RQL. Это повышает гибкость и возможности для соответствия внутренним требованиям по контролю доступа. Одна политика может распространяться на несколько ролей и хранилищ событий и содержать несколько правил.

Виктор Никуличев, руководитель продукта R-Vision SIEM: «Обновление 2.3 получилось насыщенным. Мы значительно расширили возможности системы для решения задач по сбору и управлению доступом в географически распределенных компаниях и холдингах. Кроме того, мы продолжаем расширять функциональность системы и улучшать опыт работы пользователя. Наша цель — сделать SIEM надежным и удобным помощником в работе аналитиков и инженеров SOC».

Расширение конструктора правил корреляции и нормализации

Одно из важных новшеств - добавление глобальной функции, нового типа элемента экспертизы, который позволяет задать переиспользуемый блок кода на языке VRL. С помощью глобальной функции можно создавать шаблоны логики обработки событий для повторного использования в различных сценариях, тем самым упрощая настройку правил корреляции и нормализации.

Также улучшения коснулись конструктора правил корреляции: появилась настройка фильтрации событий на основе активных списков, таблиц обогащения и глобальных функций; добавлены новые операторы сравнения: In, Like, =null, !=null; поддержана возможность возвращения к предыдущим версиям правил для нормализации, корреляции, агрегации и сегментации; добавлена настройка ограничений на интенсивность генерации событий: SIEM автоматически отключает правила корреляции, превышающие заданные лимиты по числу корреляционных окон или частоте срабатываний.

Повышение удобства и расширение интерфейса

В R-Vision SIEM 2.3 поддержано проведение массовых операций с оповещениями: выделенные оповещения можно закрыть или изменить их свойства, такие как уровень угрозы, статус, ответственный пользователь.

Для повышения удобства работы с системой в карточках активных списков и таблиц обогащения добавлена вкладка Связанные элементы, на которой отображаются правила нормализации и корреляции, в которых они используются.

Добавлен режим продвинутого поиска, поддерживающий проекции и группировку результатов. Он заменил собой функциональность раздела RQL-песочница.

В статистике по событиям можно подгружать значения за пределами топ-10, что снимает ограничения на глубину анализа.

Кроме этого, в релиз R-Vision SIEM 2.3 вошли и другие доработки, направленные на улучшение пользовательского опыта.