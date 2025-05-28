Servicepipe представила DosGate Autopilot — модуль, который сам пишет защитные правила во время DDoS-атаки

Компания Servicepipe выпустила модуль DosGate Autopilot, который кардинально меняет подход к DDoS-защите. Теперь решение по защите от сетевых атак не просто реагирует на аномалии в трафике — оно само создает защиту в момент атаки, анализируя поток данных в реальном времени и формируя точечные правила фильтрации без участия инженера. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

Autopilot встроен в адаптивную систему защиты ИT-инфраструктуры от DDoS-атак и сетевых угроз DosGate и работает на базе поведенческого анализа, сигнатур и собственных rate-limit-метрик. В момент атаки он автоматически определяет ее вектор, подбирает необходимые меры и генерирует набор взаимосвязанных правил. Решение о предложенных правилах принимает сетевой инженер, если он согласен с рекомендациями – новые правила фильтрации тут же вступают в силу. Система блокирует ботнеты, флуды, все типы амплификаций, противодействуя широкому спектру DDoS-угроз, включая сложные многовекторные атаки — быстро, точно и с минимальным риском ложных срабатываний. Доказанная эффективность составила 99,99%.

В отличие от большинства решений на рынке, где администратор вынужден вручную собирать дампы и прописывать фильтры, DosGate Autopilot может делать все сам. Это не контрмера «на всякий случай» и не базовый ACL, а живой механизм, который понимает трафик, создает под него правила и расставляет их в нужном порядке, чтобы остановить атаку сразу.

«Мы уверены, что через год-двa подход, когда система защиты от DDoS-атак будет сама предлагать варианты настройки правил фильтрации под конкретную атаку, станет стандартом рынка. Но сейчас мы — единственные в России, у кого это уже работает в проде. И работает эффективно», — сказал Михаил Хлебунов, директор по продуктам Servicepipe.

DosGate Autopilot уже готов к промышленному использованию и доступен для интеграции в любые инфраструктуры — от банковских сетей до облачных платформ.