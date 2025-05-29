Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

«АБП2Б» представила обновленную версию корпоративного менеджера паролей «ОдинКлюч»

Компания «АБП2Б» представила обновленную версию корпоративного менеджера паролей «ОдинКлюч 1.2.0». Новый релиз включает расширенные функции безопасности, улучшения интерфейса и инструменты для совместной работы команд в корпоративной среде.

Корпоративный менеджер паролей — это специализированное программное решение, предназначенное для централизованного создания, хранения и управления паролями и другими конфиденциальными данными в рамках организации. В отличие от решений для индивидуальных пользователей, «ОдинКлюч» ориентирован на потребности организаций: обеспечивает контроль прав доступа, аудит действий, гибкие механизмы разграничения информации и интеграцию с корпоративной ИТ-инфраструктурой.

Обновление «ОдинКлюч» направлено на усиление контроля, поддержку гибкой командной работы и соответствие современным требованиям информационной безопасности.

Поддержка API-ключей и HTTP-запросов. Добавлена возможность создавать записи с параметрами API-запросов, описанием ключей и отображением ответов серверов. Это особенно актуально для разработчиков и системных администраторов.

Расширенные функции аудита. Встроенная система проверки паролей теперь фиксирует историю обращений и выявляет использование скомпрометированных комбинаций. Администратор может задавать собственные правила для хранения секретов.

Гибкая настройка видимости записей. В панели администратора появилась возможность управления уровнями доступа: пользователь может выбрать, будет ли новая запись «частной» или «общедоступной».

Совместная работа с фрагментами. Пользователи могут делиться отдельными частями записей и управлять правами на доступ и редактирование. Это упрощает совместную работу и повышает прозрачность внутри команд.

«С самого начала мы сделали ставку на безопасность, а теперь с каждым новым релизом дополняем продукт полезными и удобными функциями, сохраняя высокий стандарт защиты данных», – отметил директор по маркетингу «АБП2Б» Вячеслав Макович.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

Microsoft уничтожает приватность в GitHub. Частные репозитории теперь открыты всем желающим

На черный день: как организовать защищенное хранилище данных

В России создается новая стратегия защиты транспорта от киберугроз. Существующие решения морально устарели

Год после старта: «Газинформсервис» подвел итоги работы Центра мониторинга и реагирования

Разработана мега-флешка для параноиков – емкий карманный SSD с кнопкой тотального уничтожения

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще