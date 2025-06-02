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«СберТех» и «Киберпротект» предоставят российским компаниям импортонезависимое программное обеспечение

Российские разработчики программного обеспечения «СберТех» (дочерняя компания Сбербанка), и «Киберпротект» объявили о сотрудничестве. Соглашение о технологическом партнерстве подписали генеральный директор «СберТеха» Максим Тятюшев и генеральный директор «Киберпротекта» Алексей Бадаев. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Компании намерены обеспечить максимальную производительность и стабильность совместной работы своих флагманских программных продуктов. Стороны проведут работу по обеспечению технологической совместимости решения для резервного копирования «Кибер Бэкап» с продуктами линейки Platform V от «СберТеха»: серверной операционной системой (ОС) Platform V SberLinux OS Server, решением для управления контейнерными приложениями Platform V DropApp и реляционной системой управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB.

В результате «СберТех» и «Киберпротект» предложат бизнесу импортонезависимые инструменты, которые можно быстро внедрить в ИТ-инфраструктуру без необходимости тратить дополнительные ресурсы на проверку их совместимости друг с другом.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Объемы данных растут от года к году. Даже в самых защищенных системах существует риск утраты информации, которая может быть критически важна для обеспечения непрерывности бизнеса. Совместное использование наших продуктов с решением Кибер Бэкап позволит компаниям обеспечить надежное хранение информации и оперативное восстановление данных».

Алексей Бадаев, генеральный директор «Киберпротекта»: «Партнерство «Киберпротекта» и «СберТеха» открывает рынку и нашим общим заказчикам новые возможности в области развития ИТ-инфраструктуры, защиты, хранения и восстановления данных. Совместная работа позволит объединить опыт и технологии наших команд для реализации новых проектов, станет важной вехой в развитии компаний и экосистемы отечественных решений».

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