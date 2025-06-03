Более 1600 школ Татарстана включили в программу образования курс Innostage по кибербезопасности

Компания Innostage подвела первые итоги внедрения школьного курса по кибербезопасности. Курс «Основы личной кибербезопасности» получил высокую оценку в Татарстане и вызвал интерес у регионов по всей России. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

По данным Агентства «Михайлов и Партнеры. Аналитика», 81% подростков сталкивались с попытками мошенничества в интернете. Более половины получали звонки якобы от имени банка, 40% — от имени МВД и других госструктур. 53% получали сообщения от незнакомцев в мессенджерах или социальных сетях, 41% — со взломанных аккаунтов знакомых, 39% переходили по подозрительным ссылкам.

Чтобы повысить цифровую грамотность подростков и научить их безопасному поведению в сети, Innostage разработала курс по основам информационной безопасности для учащихся 7–11 классов. Он был создан Академией кибербезопасности Innostage на базе пилотного проекта, реализованного ранее в Татарстане. Курс включает методические рекомендации и памятки для преподавателей, опорные конспекты, дидактические материалы для школьников, видеоуроки от экспертов Innostage, а также планы презентаций, практические задания, тесты и итоговую викторину.

В начале 2024 г. программа была одобрена экспертной комиссией Министерства образования и науки Республики Татарстан и рекомендована к внедрению в региональную общеобразовательную программу. На сегодняшний день комплекты материалов были направлены в 1637 учебных заведений Татарстана, включая 232 школы и образовательных центра Казани. Курс был составлен при поддержке Министерства цифрового развития Республики Татарстан.

Курс получил высокую оценку со стороны преподавателей и школьников региона, а также вызвал интерес в других субъектах России. Запросы на внедрение аналогичной программы поступили из Нижегородской области, Пермского и Краснодарского края.

«Мы понимаем, что безопасность детей в интернете — это приоритет. Наша задача — не только дать детям доступ к передовым цифровым технологиям, но и научить их безопасно ими пользоваться. Республика Татарстан всегда на шаг впереди в вопросах цифрового образования и защиты детей в информационном пространстве. Мы делаем все возможное, чтобы наши дети были защищены и могли уверенно шагать в будущее», — отметил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

Образовательный проект Innostage способствует формированию устойчивых цифровых навыков, обучает подростков безопасной работе с гаджетами, настройке программного обеспечения, защите персональных данных, грамотному ведению соцсетей, созданию надежных паролей и распознаванию онлайн-угроз — от фишинга до кибербуллинга и социальной инженерии.

«Современные школьники нередко лучше взрослых разбираются в технологиях, свободно пользуются гаджетами и цифровыми сервисами, но при этом у них еще нет достаточного жизненного опыта и навыков социального взаимодействия. Это делает их уязвимыми: киберпреступники активно используют социальную инженерию и современные технологии — включая нейросети — для повышения эффективности атак. В 2022 г. Правительство России запустило масштабную долгосрочную программу повышения цифровой грамотности. В частности, с 2024 г. в российских школах и вузах введены обязательные уроки по кибербезопасности. Конечно, мы не могли оставаться в стороне. Курс Innostage — важный вклад в профилактику цифровых рисков среди детей и подростков. Мы получили позитивную обратную связь от школ, где программа уже внедрена, и готовы делиться этим опытом с другими регионами», – сказала Евгения Кузьмина, руководитель Академии кибербезопасности Innostage.

В рамках дальнейшего развития инициативы Innostage планирует серию мероприятий для учителей информатики и энтузиастов в сфере ИБ, а также расширяет сотрудничество с образовательными медиа и профильными площадками для распространения лучших практик защиты детей от цифровых угроз.