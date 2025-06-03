Curator защищает DownDetector.su от DDoS-атак и ботов

Curator, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, сообщает о том, что DownDetector.su, сервис мониторинга сбоев отечественных и зарубежных сайтов, приложений и сервисов, выбрал Curator в качестве ключевого поставщика защиты от DDoS-атак и вредоносных ботов. Об этом CNews сообщили представители Curator.

Curator обеспечивает для DownDetector.su эффективную, автоматизированную нейтрализацию DDoS-атак без снижения производительности ресурса с помощью облачного решения Curator.AntiDDOS. Анализ трафика производится на всех уровнях стека протоколов, включая уровень приложений (L7). Многоуровневая фильтрация трафика с использованием поведенческих, эвристических и сигнатурных алгоритмов позволяет выявлять любые аномалии и немедленно реагировать на DDoS-атаки.

Для блокировки ботов и нежелательной автоматизированной активности DownDetector.su использует решение Curator.AntiBOT. Curator.AntiBOT распознает трафик хороших и плохих ботов, не создавая неудобств для легитимных пользователей и обеспечивая комплексную защиту от взлома методом перебора, кражи конфиденциальной информации, клик-фрода и парсинга.

Блокировка вредоносных ботов помогает DownDetector.su сохранять репутацию и доверие клиентов на высоком уровне, особенно когда речь идет о безопасности учетных данных.

«Сервис, на который полагаются пользователи, чтобы узнавать о сбоях в работе интернет-платформ, должен оставаться доступным всегда — даже во время масштабных сетевых атак. Теперь за эту стабильность отвечает Curator: мы берем на себя защиту DownDetector.su от DDoS-атак и ботов, обеспечивая его непрерывную доступность», – сказал Дмитрий Ткачев, генеральный директор Curator.

«DownDetector.su регулярно сталкивается с DDoS-атаками, поэтому мы выбрали Curator в качестве ключевого партнера по защите от ботов и DDoS-атак. Умные алгоритмы Curator нейтрализуют вредоносный трафик, сохраняя стабильность и скорость даже в моменты максимальной нагрузки. Результат: тысячи пользователей получают доступ к сервису без сбоев, а DownDetector.su остается спокойным даже в условиях атак. Curator показал, что справляется с атаками лучше остальных», — сказал Дмитрий Смирнов, основатель DownDetector.su.