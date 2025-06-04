Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Цифровизация
|

«Киберпротект» и Томский политехнический университет объявили о сотрудничестве

«Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных и инфраструктурного программного обеспечения, заключила соглашение о сотрудничестве в области развития научно-технических, образовательных, кадровых и экономических сфер с Томским политехническим университетом. Документ был подписан директором Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ Александром Фадеевым и исполнительным директором «Киберпротекта» Еленой Бочеровой. Об это CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Подписание знаменует начало сотрудничества сторон в различных направлениях и открывает перспективы для совместной работы в области подготовки кадров. В рамках партнерства планируется совместная работа по разработке и обновлению рабочих программ дисциплин, а также образовательных программ в сфере информационной безопасности, организации современных ИТ-инфраструктур.

Также стороны сосредоточат внимание на процессе подготовки высококвалифицированных специалистов, организациях практик и стажировок для студентов ТПУ.

«Нам очень важно, чтобы студенты не просто изучали современные технологии и продукты. Гораздо большую ценность представляет вовлечение студенческих команд в решение реальных задач совместно с ведущими разработчиками — отечественными вендорами. И, пожалуй, самое важное для развития образования — это экспертиза со стороны лидеров ИТ-рынка и прямое участие экспертов в образовательном процессе. Именно такой формат взаимодействия с компанией «Киберпротект» мы сегодня закрепили соглашением», — отметил директор Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ Александр Фадеев.

«Партнерство «Киберпротекта» и ТПУ, одного из ведущих технических вузов России, который входит в топ-10 лучших университетов страны, открывает новые возможности для развития научно-технической сферы, способствует укреплению связей между академическим сообществом и бизнесом, а также создает прочную основу для подготовки высококвалифицированных специалистов в области ИТ и ИБ», — сказала исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

Названы победители кибербитвы Standoff

Год после старта: «Газинформсервис» подвел итоги работы Центра мониторинга и реагирования

Облако Microsoft OneDrive открывает доступ ко всем пользовательским файлам всякому, у кого есть доступ хотя бы к одному

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков

Гигантский сотовый оператор годами сливал маршруты миллионов абонентов преступникам всех мастей

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще