«Киберпротект» и Томский политехнический университет объявили о сотрудничестве

«Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных и инфраструктурного программного обеспечения, заключила соглашение о сотрудничестве в области развития научно-технических, образовательных, кадровых и экономических сфер с Томским политехническим университетом. Документ был подписан директором Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ Александром Фадеевым и исполнительным директором «Киберпротекта» Еленой Бочеровой. Об это CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Подписание знаменует начало сотрудничества сторон в различных направлениях и открывает перспективы для совместной работы в области подготовки кадров. В рамках партнерства планируется совместная работа по разработке и обновлению рабочих программ дисциплин, а также образовательных программ в сфере информационной безопасности, организации современных ИТ-инфраструктур.

Также стороны сосредоточат внимание на процессе подготовки высококвалифицированных специалистов, организациях практик и стажировок для студентов ТПУ.

«Нам очень важно, чтобы студенты не просто изучали современные технологии и продукты. Гораздо большую ценность представляет вовлечение студенческих команд в решение реальных задач совместно с ведущими разработчиками — отечественными вендорами. И, пожалуй, самое важное для развития образования — это экспертиза со стороны лидеров ИТ-рынка и прямое участие экспертов в образовательном процессе. Именно такой формат взаимодействия с компанией «Киберпротект» мы сегодня закрепили соглашением», — отметил директор Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ Александр Фадеев.

«Партнерство «Киберпротекта» и ТПУ, одного из ведущих технических вузов России, который входит в топ-10 лучших университетов страны, открывает новые возможности для развития научно-технической сферы, способствует укреплению связей между академическим сообществом и бизнесом, а также создает прочную основу для подготовки высококвалифицированных специалистов в области ИТ и ИБ», — сказала исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова.