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Flowwow усилил конфиденциальность пользователей с помощью сервисов «МТС Exolve»

«МТС Exolve», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, внедрила сервис «Защита номера» в работу маркетплейса Flowwow. Решение дает возможность клиентам и партнерам маркетплейса сохранить конфиденциальность на всех этапах взаимодействия с площадкой: от уточнения деталей по оформленному заказу до его доставки.

Любые исходящие и входящие вызовы, проходящие через платформу Flowwow в России, будут защищены с помощью функционала «МТС Exolve». Он позволяет реализовать переадресацию звонков на виртуальный номер, а система соединяет их через Telecom API.

Дополнительным шагом для защиты пользователей стало тестовое внедрение продукта «Авторизованный вызов». Теперь, если партнеру маркетплейса потребуется уточнить детали по оформленному заказу или задать вопрос о доставке, входящие вызовы для клиента будут определяться как Flowwow.

«Мы серьезно относимся к безопасности наших пользователей и их данных. Интегрированные продукты позволяют усилить существующие меры, защищающие как клиентов, так и наших партнеров от нежелательной коммуникации. На текущий момент они запущены в пилотном режиме на часть магазинов с целью проведения тестирования и отлаживания работы. Мы рекомендуем пользователям не терять бдительности и не называть свои персональные данные или коды, отправленные по SMS. Их запрашивают только мошенники», — отметил Степан Плохотнов, product manager чатов маркетплейса Flowwow.

«Наш сервис «Защита номера» позволяет обеспечить конфиденциальность данных пользователей и одновременно получить большой пласт аналитики по коммуникации между курьерами и клиентами. Решением пользуются почти все крупные маркетплейсы России, где бизнес-процессы требуют взаимодействия пользователей с курьерами без раскрытия их телефонных номеров. При этом сервис обеспечивает полный контроль звонка со стороны компании, а «Авторизованный вызов» повышает безопасность для пользователей», — сказал Костас Дубосас, директор по продажам и обслуживанию МТС Exolve.

Flowwow рассчитывает, что интеграция позволит снизить количество случаев, когда злоумышленники используют название бренда для совершения мошеннических действий. На текущий момент такую авторизацию практически невозможно подделать, что дает дополнительную возможность для защиты пользователей. В планах команды до конца июня 2025 г. завершить пилотный проект и масштабировать сервис на всех пользователей и партнеров.

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