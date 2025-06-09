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«Академия АйТи» (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) объявляет о запуске программы «Data Steward: специалист по стратегическому управлению данными»

Образовательная экосистема «Академия АйТи» (кластер FabricaONE.AI группы компаний Softline) представляет новую образовательную программу «Data Steward: специалист по стратегическому управлению данными» — один из первых в России курсов по подготовке экспертов в этой области. Программа повышения квалификации готовит специалистов, способных обеспечивать качество, целостность и безопасность корпоративных данных. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Сегодня многие организации сталкиваются с проблемой «цифрового хаоса»: данные накапливаются бессистемно, нет единых стандартов хранения, а несоблюдение регуляторных требований приводит к финансовым потерям и репутационным рискам. Устаревший технологический стек, задержки в принятии решений из-за плохой навигации в данных, инциденты с «грязными» данными влияют на доверие клиентов и HR-бренд. Data Steward — тот, кто решает эти проблемы, выстраивает стратегию работы с данными и становится связующим звеном между бизнесом и технологиями — вне зависимости от их текущего уровня в компании. Эта роль важна для любых организаций: от тех, где аналитика ведется в табличных редакторах, до корпораций с современными фреймворками.

Чтобы подготовить таких экспертов, «Академия АйТи» разработала программу из 12 модулей, которые сочетают теорию с практикой и охватывают разные темы — от трендов в Big Data до практического формирования Data Governance. Слушатели изучат такие важные вопросы, как Data Quality, машинное обучение для бизнеса, моделирование данных, влияние искусственного интеллекта на работу с данными. Они также освоят управленческие навыки, включая взаимодействие с бизнес-подразделениями, проведение тренингов и семинаров для пользователей.

Обучение первого потока начнется первого июля 2025 г. и продлится две недели. Занятия будут проходит в гибком онлайн-формате, что позволяет учиться без отрыва от основной работы или учебы. Курс предназначен для ИТ-специалистов, аналитиков, администраторов баз данных, руководителей и HR-менеджеров компаний, внедряющих роль Data Steward. Программа также будет полезна всем, кто интересуется управлением данными. В конце обучения выпускники получат удостоверение государственного образца, подтверждающее повышение квалификации.

«Data Steward — новая ИТ-профессия на стыке технологий и бизнес-стратегии. Эта работа тесно связана с другими перспективными направлениями, такими как Data Management, Data Science, MLSecOps и другими. Однако это не технический специалист, а стратег, который формирует культуру осознанного отношения к информации в команде и создает для компании существенные конкурентные преимущества. Сейчас, когда объемы данных растут в геометрической прогрессии, «Академия АйТи» предлагает оптимальный путь для входа в эту востребованную профессию», — сказала Анна Водолазская, директор по инновациям «Академии АйТи».

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