Компании «ИВК» и «Актив» обеспечили работу устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 в СКЗИ «ИВК Крипто»

Специалисты компаний «Актив» и «ИВК» подтвердили совместную работу активных криптографических USB-токенов «Рутокен ЭЦП» 3.0 и СКЗИ «ИВК Крипто», средства защиты периметра и автоматического шифрования/расшифровывания информации, которая передается между территориально распределенными объектами.

Программно-аппаратный комплекс СКЗИ «ИВК Крипто» – средство защиты периметра и автоматического шифрования/расшифровывания информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, передаваемой внутри таких сетей между территориально распределенными объектами через коммутируемые тракты связи, в том числе сети общего пользования, с функциями управления настройками таких сетей и их автоматического распространения между узлами. СКЗИ «ИВК Крипто» сертифицировано по требованиям безопасности ФСБ России к средствам криптографической защиты информации класса КС3. Поставляется в различных аппаратных конфигурациях, что позволяет каждой организации подобрать оптимальное решение с учетом объемов передаваемых данных, подлежащих защите, и топологии автоматизированной информационной системы.

Активные ключевые носители флагманской линейки «Рутокен ЭЦП» 3.0 обеспечивают в «ИВК Крипто» строгую двухфакторную аутентификацию (факторы владения и знания PIN-кода) для доступа и передачи данных внутри частных сетей, а также хранение ключевой информации в неизвлекаемом виде для организации VPN-соединений. USB-токены «Рутокен ЭЦП» 3.0 могут выполнять криптографические операции «на борту» токена, без передачи ключей вовне.

Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграции компании «Актив»: «Аутентификация на основе неклонируемого, незивлекаемого секрета в виде закрытого ключа внутри токена увеличивает безопасность и повышает доверие. Компании “Актив” и "ИВК” обеспечили совместимость СКЗИ "ИВК Крипто" и активных носителей «Рутокен ЭЦП» 3.0, что позволяет создавать защищенные частные сети между распределенными объектами и обеспечивает автоматическое шифрование данных даже при передаче через публичные каналы связи. Ключевое преимущество такого совместного решения - использование устройств Рутокен для обеспечения строгой надежной двухфакторной аутентификацию и безопасности виртуальных частных соединений».

Игорь Корчагин, руководитель департамента информационной безопасности АО «ИВК»: «Чтобы построить по-настоящему безопасную корпоративную ИТ-инфраструктуру быстро и эффективно, организациям и предприятиям необходимы программно-аппаратные комплексы, объединяющие в своем составе российские технологические независимые решения, развивающиеся на территории и в юрисдикции России. Создание таких комплексов – одна из приоритетных задач компаний «ИВК» и «Актив». Программные компоненты наших решений включены в Единый реестр российского ПО («Центр управления Рутокен» - №24704, «ИВК Кольчуга» - №5159), а аппаратная часть создается на собственных производственных мощностях компаний. Такой подход к разработке дает заказчикам твердые гарантии санкционной устойчивости и надежности данного сегмента инфраструктуры».

Совместимость СКЗИ «ИВК Крипто» и «Рутокен ЭЦП» 3.0 будет обеспечиваться и в дальнейшем, по мере выпуска новых версий изделий.