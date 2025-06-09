«Солар» выходит на рынок EdTech с новым образовательным направлением в кибербезопасности

Группа компаний «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, расширяет портфель практико-ориентированного обучения в сфере кибербезопасности для бизнеса, профессионалов и начинающих специалистов. В основе портфеля Solar Method образовательные программы, подкрепленные тренировками на киберполигоне CyberMir, на базе которого проходят киберучения, командно-штабные тренировки, СTF-турниры, киберчемпионаты для специалистов по реагированию и отражению хакерских атак (Blue team).

На киберполигоне ГК «Солар» (запущен в 2019 г. в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и развивается самостоятельно (вне нацпроекта «Цифровая экономика) с 2022 г. при поддержке ГК «Солар») в подобных форматах обучение прошли более 5 тыс. киберзащитников компаний и государственных организаций в России, странах СНГ, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. На основе накопленного опыта компания запустила программу повышения квалификации по ИБ CyberBoost и открывает новый образовательный трек – комплексные программы для подготовки специалистов по наиболее востребованным профессиям в информационной безопасности.

В качестве основных драйверов для развития портфеля Solar Method компания рассматривает несколько факторов. Совместное исследование «Солара» и Headhunter.ru выявило, что только в 2024 г. спрос на ИБ-специалистов вырос на 18% относительно 2023 г. – российские компании открыли около 90 тыс. вакансий в кибербезопасности. Нарастающий тренд подтверждают и данные 2025 г. – к концу апреля бизнес находился в поиске почти 42 тыс. специалистов. Рост зарплатных ожиданий кандидатов на 28% относительно уровня 2021 г. также формирует запрос на эффективное соотношение доходов сотрудников и уровня их компетенций, особенно в экспертных направлениях кибербезопасности.

Еще одним благоприятным трендом стал рост доли компаний, которые планируют регулярно проводить киберучения, − 85% организаций планируют киберучения в 2025 г. с периодичностью от одного раза в месяц, в квартал или полугодие. В составе портфеля Solar Method киберучения позволяют сформировать базу для системного повышения квалификации киберзащитников и расширяют возможности для подготовки сотрудников компаний и по другим востребованным направлениям в ИБ.

«Солар» сформировал блок комплексных образовательных программ на основе матрицы компетенций, которая описывает более 400 навыков в 30 предметных областях и более 35 ролей в ИБ для разных уровней экспертизы и карьерного трека. В 2025 г. компания сформировала микс из актуальных для корпоративного сектора направлений в кибербезопасности и специализаций, которые будут оставаться на пике кадрового спроса на горизонте 3-5 лет.

К ним относятся массовые направления – аналитики SOC 1 и 2 линий, администраторы СЗИ, в пуле экспертных направлений – специалисты по анализу защищенности и пентестеры, эксперты по безопасной разработке (DevSecOps) и наступательной безопасности, архитекторы, специалисты по нормативному регулированию и соответствию в информационной безопасности и другие специализации.

«Матрица компетенций и ролей базируется на направлениях, которые формируют костяк кибербезопасности в крупных компаниях. Последовательное повышение квалификации с отработкой практических навыков на киберполигоне охватывает все уровни специалистов – от новичков до экспертов среднего и высокого уровня. Таким образом компании формируют единый трек развития команд кибербезопасности на базе только тех компетенций, которые необходимы в работе сейчас и в ближайшем будущем. Как и многие технологические компании в России, мы стремимся снизить влияние кадрового дефицита для отрасли, но решаем эту задачу, помогая бизнесу вырастить «мидлов и синиоров из армии джунов», − сказал Никита Обидин, директор по развитию образовательной деятельности ГК «Солар».

На старте в июне 2025 г. компания запустила программы подготовки для аналитиков SOC-центров 1 и 2 линии, администраторов СЗИ. К запуску до конца 2025 г. готовятся программы по безопасной разработке, в том числе на Java, для специалистов оборонительной и наступательной безопасности (Blue&Red Team), по искусственному интеллекту в ИБ и др. Отдельное направление подготовки – это программы для руководителей SOC-центров и C-level программы для топ-менеджеров и владельцев бизнеса.

Соавторами образовательных программ стали топ-менеджеры и руководители направлений центра противодействия кибератакам Solar JSOC, крупнейшего коммерческого SOC-центра в России. Своей экспертизой также поделились архитекторы в информационной безопасности, эксперты в области стратегического консалтинга и др.

На образовательной платформе Solar Method, с момента запуска, уже более 1,1 тыс. зарегистрированных пользователей, из них более 550 активно проходят обучение прямо сейчас, и более 120 уже завершили обучение и получили сертификат. Уже доступно для пользователей 16 образовательных программ.

«В основе программ лежит обучение не по книгам, а на основе опыта и при поддержке экспертов, которые ежедневно обеспечивают кибербезопасность более 1 тыс. крупных российских компаний. Реальные кейсы из практики по всем доменам экспертизы «Солара» и отработка навыков на киберполигоне формируют необходимый уровень подготовки и работы в «боевых условиях» российских компаний. Зачастую только квалификация команды позволяет снизить риск критичных последствий кибератак для бизнеса, поэтому мы делаем ставку на экспертизу «на кончиках пальцев» и таким образом повышаем общий уровень компетенций российских ИБ-специалистов», − сказал Никита Обидин.

Программы включают образовательные материалы разных форматов, в том числе интерактивные занятия, вебинары, сессии Q&A и индивидуальную обратную связь от экспертов по итогам решения практических задач. Курсы размещены на собственной LMS-платформе «Солара» с круглосуточным доступом к виртуальной инфраструктуре киберполигона для отработки практических навыков.

Портфель практико-ориентированного обучения Solar Method ориентирован на два сегмента. На старте компания делает ставку на продвижение комплексных образовательных программ в корпоративном сегменте среди компаний приоритетных отраслей: финтех, промышленный и энергетический сектор, ритейл и электронную коммерцию.

К началу 2026 г. «Солар» планирует запуск образовательных программ для начинающих специалистов с акцентом на практические аспекты работы в сфере кибербезопасности в российских компаниях.

Это направление также дополнит корпоративные программы стажировок «Солар», которые прошли уже 2,5 тыс. студентов и выпускников вузов. Стажировки направлены на развитие общих компетенций, навыков мониторинга и администрирования – молодые специалисты выполняют практические задания, погружаются в процессы центра противодействия кибератакам и разбирают реальные кейсы кибератак. Помимо этого, «Солар» продолжает работу с 15 российскими вузами, предоставляя лицензии на свои продукты, открывая опорные центры киберполигона, поддерживая создание лабораторий и исследовательскую деятельность студентов. Так «Солар» вносит свой вклад в восполнение дефицита ИБ-специалистов и способствует развитию отрасли.