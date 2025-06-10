«Гарда» автоматизирует реагирование на инциденты и контроль ИТ-ресурсов

Новая версия «Гарда NDR» защищает корпоративную сеть заказчиков от продвинутых угроз, снижает затраты на аппаратные ресурсы и ускоряет расследование инцидентов, а также обеспечивает бесперебойную работу бизнес-приложений. Об этом CNews сообщили представители компании «Гарда».

Обновленный продукт «Гарда NDR» версии 4.2 ускоряет реакцию на ИБ-события и снижает риск проведения атаки внутри инфраструктуры. Это достигается благодаря автоматическому реагированию через интеграцию с системой Axel NAC, что позволяет блокировать продвинутые угрозы без участия оператора.

Снижение затрат на хранение и обработку сетевых данных обеспечивается за счет усовершенствованной технологии динамической записи трафика инцидентов. Она позволяет сохранять только сетевой трафик, относящийся к событиям безопасности, что существенно уменьшает требования к аппаратным ресурсам по сравнению с традиционными решениями.

В версии 4.2 расширены аналитические возможности для расследования инцидентов: добавлен механизм поиска по сетевым флагам и содержимому пакетов (payload), а также реализована детальная визуализация сетевых данных, аналогичная инструменту Wireshark. Это упрощает работу специалистов SOC и позволяет быстрее получать технически обоснованные выводы.

Особое внимание в новой версии решения уделено обеспечению стабильной работы бизнес-приложений и цифровых сервисов за счет новых функций NPM (Network Performance Monitoring — программные и/или аппаратные решения, предназначенные для контроля и анализа производительности сетевой инфраструктуры, каналов связи и передаваемого трафика). Автоматический подсчет метрик сетевых соединений (например, задержки, потери пакетов, времени отклика) позволяет выявлять нестабильности и узкие места в работе сети, которые могут повлиять на доступность цифровых сервисов. Это помогает ИТ-подразделениям оперативно устранять потенциальные риски и поддерживать высокий уровень SLA.

«Версия “Гарда NDR” 4.2 предоставляет заказчикам продвинутые возможности как для автоматического, так и для ручного реагирования на инциденты. Функция динамической записи трафика инцидентов (full packet capture), поиск по payload и автоматический подсчет метрик сетевых соединений – уникальные для российского рынка технологии, ранее доступные только у передовых иностранных вендоров», ‒ сказал Станислав Грибанов, руководитель продукта «Гарда NDR».