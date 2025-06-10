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Мошенники начали красть подписи пользователей через фейковые сайты

Эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» обнаружили новый тренд — теперь мошенники крадут личные подписи пользователей с помощью фишинговых сайтов. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

Для этого они создали фейковый сайт Росфинмониторинга, где предлагается ввести персональные данные, а затем – нарисовать в специальном поле собственную подпись курсором мыши. «После выполнения квеста жертву просто перенаправляют на сайт поисковой системы Google», – сказал Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA.

Полученную подпись даже невысокого качества злоумышленники могут пытаться использовать по-разному – в первую очередь, для подписания документов и заключения договоров вместо потенциальной жертвы.

Данный сайт отправлен на блокировку, однако стоит учесть, что мошенники могут создавать похожие фейковые сайты госорганов с другим «поводом» оставить свою личную подпись.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» рекомендуют: пользоваться исключительно официальными ресурсами (и проверять их точный адрес через поисковик); не переводить денежные средства незнакомым людям и не оплачивать товары/услуги на непроверенных сайтах; не предоставлять личные данные, включая логины и пароли от социальных сетей и мессенджеров, а также коды двухфакторной аутентификации на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также в разговоре с незнакомыми людьми; использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.

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