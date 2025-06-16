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Как меняется роль CISO: выход за пределы безопасности

Руководители по ИБ отмечают, что информационная безопасность все чаще становится частью бизнес-стратегии, а фигура CISO — ключевой опорой этой трансформации. Внутреннее стремление к влиянию, готовность брать на себя ответственность и умение управлять изменениями — главные качества тех, кто приходит на эту роль. Формальные карьерные треки отходят на второй план: профессиональный рост чаще начинается с хаоса, неопределенности, желания наладить процессы и сделать их управляемыми. На «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» эксперты в области кибербезопасности из Positive Technologies расскажут об актуальных задачах CISO в условиях роста атак и поделятся последней статистикой и аналитикой ИБ-угроз.

Навыки современного CISO

Сегодня CISO приходится работать на стыке управления, технологий и коммуникации. Он ориентируется на задачи бизнеса, умеет говорить на языке C-level и транслировать приоритеты команды. Для эффективного диалога важна профессиональная зрелость и уровень развития софт-скилов: способность определить фокус, выстроить доверие, удерживать команду в условиях ограниченных ресурсов.

Командообразование — отдельное направление, которое требует от CISO системного подхода. Работа с вузами, социальными программами, создание индивидуальных треков развития, командные выезды и внутренняя культура признания — все это формирует устойчивую структуру, в которой сотрудники понимают смысл своей работы и ценят ее. Особая роль в этом процессе у техлидов: именно они удерживают локальное лидерство и поддерживают энергию внутри команд. Современный CISO задает стратегию, но тактическое руководство передает тем, кто способен объединить людей вокруг целей.

Смена роли

Горизонт развития CISO больше не ограничивается рамками ИБ. Возможен переход на должность CTO, движение к вице-президентским позициям, создание собственного бизнеса или развитие в сторону CSO, отвечающего за все направления безопасности. Во всех случаях важно наращивать управленческую зрелость и видеть за процессами влияние на устойчивость компании.

Руководители по ИБ участвуют в формировании устойчивости бизнеса, защите интересов государства и адаптации к глобальным вызовам, а кибербезопасность становится частью национальной стратегии. Ответственность за риски выходит на уровень совета директоров и требует стратегического взгляда, умения управлять командами, знания регуляторных требований и способности расставлять приоритеты в условиях быстро меняющейся обстановки.

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