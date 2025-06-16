Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

МТС: более 5 тыс. раз за месяц позвонили злоумышленники жителю Челябинска

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала активность спамеров и телефонных мошенников в мае 2025 г. в Челябинской области и других регионах страны. Всего сервис заблокировал более 270 млн спам- и мошеннических вызовов по всей стране — это на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 г., когда было зафиксировано около 236 млн таких звонков.

Рекорд месяца зафиксирован в Челябинске, где одному из абонентов пытались дозвониться 5020 раз. Все вызовы были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы сервисом «Защитник». Чаще всего жители региона сталкивались с вызовами, замаскированными под звонки от банков, от операторов с напоминанием о продлении номера, а также предлагают инвестировать деньги в несуществующие активы.

С помощью современных алгоритмов ИИ сервис «Защитник» позволяет не только блокировать вызовы заранее, но и минимизировать риски даже в процессе разговора — сервис в реальном времени предупреждает абонента о потенциальной угрозе.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роли, Python-коннектор, улучшенная защита: обновился известный менеджер паролей

«Касперский» превращается в сотового оператора. Обещана поддержка более 150 стран и 2000 тарифов

Троян-шифровальщик для Android обзавелся модулем безвозвратного удаления файлов, исключающим восстановление данных

Роскадастр создает по всей стране собственные центры информационной безопасности на базе отечественных серверов

На продажу на «Авито» выставлено средство борьбы с БПЛА, предназначенное для защиты Белгородской области, утверждает губернатор

Российский хакер построил сеть репозиториев с вредоносным ПО для взлома собственных коллег

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще