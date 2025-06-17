«Индо Банк» построил систему сетевой безопасности на базе UserGate NGFW

Компания UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений в партнерстве с системным интегратором и поставщиком ИБ-решений «Нева-Автоматизация» создали систему сетевой безопасности «Индо Банка». Она построена на базе межсетевого экрана UserGate и позволяет заказчику обеспечить надежную защиту своей инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

«Коммерческий Индо Банк» – средний по размеру активов моноофисный банк, который ориентирован на обслуживание корпоративных клиентов. Банк специализируется на работе с клиентами, которые взаимодействуют с организациями, расположенными в Индии и входит в состав банковской структуры Государственного банка Индии. При этом «Индо Банк» зарегистрирован в России, имеет российское юридическое лицо и строго соблюдает все регуляторные требования российского законодательства в отношении участников финансового рынка страны.

Ранее в «Индо Банке» для обеспечения защиты сетевого периметра использовался аппаратный межсетевой экран иностранного вендора. Уход этого производителя с российского рынка сделал невозможной защиту сетей банка и сделал необходимым переход на российское решение, способное создать полноценную систему защиты, соответствующую современным требованиям и гарантировать ее независимость от воздействия политических и иных внешних факторов.

В «Индо Банке» рассматривали российские межсетевые экраны следующего поколения, ориентируясь на заявленные характеристики решений, подтвержденный положительный опыт их использования компаниями финансовой сферы, авторитет и известность производителя. Важным критерием стали отзывы представителей компаний-партнеров банка, большая часть которых рекомендовала специалистам «Индо Банка» остановить свой выбор на продуктах UserGate. В результате рассмотрения различных вариантов решения для создания системы сетевой защиты специалисты заказчика сделали выбор в пользу UserGate D500 – программно-аппаратного комплекса класса NGFW.

Аппаратный межсетевой экран следующего поколения UserGate D500 – полноценный сетевой сервер, обеспечивающий безопасность предприятий небольшого и среднего размера. Он рассчитан на работу в составе инфраструктуры с несколькими сотнями пользователей. UserGate D500 имеет пропускную способность до 20 Гб/с UDP, поддерживает до 16 млн одновременных TCP-сессий и до 75 тыс. новых сессий в секунду. Решение имеет систему обнаружения вторжений, обеспечивает контентную фильтрацию, инспектирование SSL, защиту трафика на уровне приложений (L7). С помощью UserGate D500 предприятие может обеспечить полное соблюдение корпоративных политик безопасности для групп пользователей, контролировать использование в корпоративной сети личных мобильных устройств пользователей (концепция BYOD).

UserGate D500 имеет сертификат ФСТЭК, подтверждающий соответствие требованиям, которые предъявляются к межсетевым экранам (4 класс, профили А, Б, Г, Д), системам обнаружения вторжений (4 класс) и системам четвертого уровня доверия. Это позволяет использовать решение в составе автоматизированных систем защиты КИИ, персональных данных и государственных информационных системах.

«UserGate D500 – наиболее оптимальное дня нас решение. Этот межсетевой экран обладает всей функциональностью, которая необходима для эффективной защиты сетевого периметра. Он не уступает по своим характеристикам иностранному файрволлу, который использовался нами ранее, и, при этом, надежно защищает сетевой периметр от всех видов киберугроз, имеет оптимальное сочетание характеристик цена-качество и обеспечено полноценной поддержкой вендора. Важную роль играет для нас и проактивная позиция производителя, который постоянно развивает свои продукты, актуализируя их защитные качества», – сказал заместитель вице-президента «Индо Банка» по системным технологиям Артем Сорокин.

Исполнителем проекта стала компания «Нева-Автоматизация» – официальный партнер UserGate, системный интегратор и поставщик решений в сфере ИТ и защиты информации. Ее специалистами был создан кластер, в состав которого входят два ПАК UserGate D500. Они были дополнены модулями антивирусной защиты, почты и расширенной защиты от угроз (АТР). В течение трех месяцев были осуществлены поставка решения, его интеграция в инфраструктуру заказчика, настройка правил работы межсетевого экрана, пилотирование системы. В марте 2025 г. система сетевой защиты «Индо Банка» введена в эксплуатацию.

«Заказчик продемонстрировал весьма рациональный и взвешенный подход к решению задачи импортозамещения. В нашем продуктовом специалисты Индо Банка выбрали решение, которое полностью соответствует по своим возможностям тем задачам, которые призвана решать система безопасности. При этом заказчик позаботился о том, чтобы решить и дополнительные задачи за счет доступных опций. Кластер из двух ПАК UserGate D500 обеспечивает и базовые возможности NGFW, и дополнительную защиту, включая обнаружение и нейтрализацию вирусов, защиту почтовой системы, предотвращение DDoS-атак, разбор и анализ трафика и т.д.», — сказал директор по развитию компании «Нева-Автоматизация» Илья Корчагин.