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Минэнерго России и фонд «Сайберус» выведут российский опыт киберзащиты ТЭК на экспорт

Министерство энергетики Российской Федерации и фонд развития результативной кибербезопасности «Сайберус» подписали соглашение о сотрудничестве. Цель соглашения – развитие подходов к кибербезопасности в энергетической отрасли России и их экспорт в дружественные страны.

Соглашение было подписано министром энергетики Сергеем Цивилевым и сооснователем фонда «Сайберус» Юрием Максимовым.

В рамках развития подходов к кибербезопасности в энергетической отрасли министерство и фонд планируют реализовать целый ряд мер: создание системы результативной кибербезопасности, которая позволит объективно оценивать уровень защищенности объектов от киберугроз; кибериспытания, моделирующие потенциальные киберугрозы, чтобы выявить уязвимости в цифровой инфраструктуре энергетических объектов России; внедрение самых современных цифровых технологий в объекты энергетической отрасли.

Наработки в рамках проекта станут частью комплексного экспортного предложения дружественным странам для обеспечения энергетической и кибербезопасности. В первую очередь это коснется тех стран, где фонд «Сайберус» будет участвовать в проектах развития локальной индустрии кибербезопасности. Также решения в области ИБ лягут в основу комплексных экспортных предложений по строительству объектов энергетики за рубежом, реализуемых российскими компаниями в дружественных странах.

Помимо этого, Министерство энергетики и фонд «Сайберус» выразили заинтересованность в разработке нормативно-правовой базы, способствующей повышению киберустойчивости объектов энергетической инфраструктуры.

«Обеспечение кибербезопасности объектов топливно-энергетического комплекса является одним из ключевых приоритетов Минэнерго. Число атак на энергосистемы постоянно увеличивается. В этих условиях важно заранее вырабатывать механизмы защиты, чтобы обеспечить устойчивость ТЭК к потенциальным угрозам», – сказал министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.

«Это очень хорошая демонстрация эффективного государственно-частного партнёрства. Мы как индустрия кибербезопасности, взаимодействуя с нашими иностранными партнерами, показываем им не теоретическое решение, а реальные, успешно реализованные проекты странового масштаба. Это создаёт совсем другой уровень доверия. Также и Министерство энергетики может предлагать свои наработки в энергетике уже с учетом того накопленного опыта в кибербезопасности, которое приобрело в последние несколько лет, в том числе благодаря нашей помощи», – сказал сооснователь фонда «Сайберус» Юрий Максимов.

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