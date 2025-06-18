Подтверждена совместимость «Кибер Бэкапа» и программного комплекса «Синоникс»

Компании «Киберпротект» и «Айти Бастион» подтвердили совместимость своих решений, что позволяет выполнять резервное копирование и восстановление данных программного комплекса «Синоникс 1.5.33» с помощью системы резервного копирования «Кибер Бэкап 17.2».

Совместимость решений расширяет возможности заказчиков, заинтересованных в надежной, устойчивой и защищенной ИТ-инфраструктуре, использующих российские технологии и стремящихся к обеспечению импортонезависимости своих ИТ-систем. В условиях роста объёмов информации и повышения интереса злоумышленников к корпоративным системам, совместная работа решений компаний способствует повышению стабильности и бесперебойной работы бизнеса.

«Мы рады продолжить сотрудничество с «АйТи Бастион» и расширить возможности наших пользователей. Совместимость «Кибер Бэкапа 17.2» с «Синоникс 1.5.33» — шаг к тому, чтобы сделать защиту данных простой, надежной и доступной», — сказал Андрей Крючков, директор по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».

«Для нас важно обеспечивать техническое исполнение бизнес-процессов заказчика. Корректное взаимодействие с лучшими решениями на рынке – идеальный способ предоставить потребителю необходимое. Интеграция с «Кибер Бэкапом» является большим и нужным рынку событием, позволяющим безопасно решать как задачи сбора резервных копий, так и восстановления из них», — отметил менеджер продукта компании «АйТи Бастион» Андрей Кузнецов.