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«АльфаСтрахование» усиливает защиту клиентов «Билайн»: в сервисе «Виртуальный помощник» запущено страхование от мошенников

«АльфаСтрахование» поможет клиентам PRO-версии «Виртуального помощника» «Билайн», которые стали жертвами мошенников, вернуть утраченные деньги в течение пяти дней. Сервис уже начал работу. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование».

Продукт предусматривает покрытие двух ключевых категорий рисков. Первая категория включает случаи несанкционированного доступа к средствам, когда злоумышленники получают контроль над банковским счетом через фишинговые сайты, поддельные звонки или SMS-сообщения. Страховка также покрывает ситуации перехвата одноразовых паролей и кодов подтверждения, а также случаи мошеннического переподключения мобильного банка на сторонний номер телефона.

Вторая категория охватывает манипуляции с использованием методов социальной инженерии. Это включает перевод средств под психологическим давлением, когда клиенты становятся жертвами ложных звонков от лиц, представляющихся сотрудниками банков или государственных органов. Также покрываются схемы с мнимой помощью родственникам или близким, которые за последние годы показали значительный рост.

Особенностью продукта является то, что защита предусмотрена даже в тех случаях, когда банковская карта физически остается у владельца, а формально перевод осуществляется самим клиентом.

Страховое покрытие действует для карт всех российских банков без исключения.

Весь процесс урегулирования происходит прямо в мобильном приложении «Билайн» – без визитов в офис и сложных процедур. Для получения возмещения достаточно двух документов — выписки или справки из банка (их можно сделать в мобильном приложении), а также постановления из полиции. Главное преимущество – страховка распространяется на карты любых банков.

«Наша страховая защита дополняет существующие системы безопасности оператора, обеспечивая клиентам дополнительный уровень финансовой защиты. Процесс подключения и урегулирования страхового случая максимально упрощен, что позволяет клиентам легко получить необходимую поддержку», – сказала Евгения Пимонова, руководитель направления управления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование».

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