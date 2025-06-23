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VolgaBlob запустила обновленную программу курсов по мониторингу данных

Российский разработчик VolgaBlob актуализировал линейку обучающих курсов для технических специалистов и администраторов, работающих с платформой Smart Monitor. Курсы позволяют участникам с нуля научиться на практике применять современные инструменты по анализу и мониторингу данных.

Обновленная программа обучения VolgaBlob включает в себя два основных курса. Smart Monitor Developer предназначен для технических специалистов, которые заинтересованы в изучении вопросов анализа данных на платформе Smart Monitor. Курс состоит из практических заданий, нацеленных на освоение навыков построения дашбордов, визуализаций, а также работы с инцидентами. Участники учатся запускать поисковые запросы, настраивать получение уведомлений, создавать корреляционные правила и строить ресурсно-сервисные модели.

Smart Monitor Admin оптимально подходит для администраторов, отвечающих за настройку и обслуживание системы мониторинга. Участники узнают, как развернуть Smart Monitor из дистрибутива, подключить источники данных, отфильтровать и обогатить поступающие события, настроить ротацию данных и логирование системы, установить агентов на машины для сбора данных, настроить ролевую модель доступа, обнаруживать причины проблем и устранять их. По итогам курса специалист может полноценно администрировать платформу Smart Monitor.

Оба курса проводятся в онлайне в режиме live-выступлений и состоят из лекций и практических лабораторных работ. Лекции сопровождаются презентациями и демонстрациями, а лабораторные работы включают возможность практиковаться на персональных демостендах «Лаборатории данных» VolgaBlob, предоставленных слушателям на время обучения. Smart Monitor Developer рассчитан на 2 полных дня, а Smart Monitor Admin — на 3 дня.

Программа обучения может обновляться дважды в год в соответствии с дорожной картой развития платформы Smart Monitor. В планах вендора — создание новых курсов, в том числе коротких программ для быстрого начала работы с системой, а также специальных курсов для операторов и аналитиков, работающих в MSSP или только с инцидентами.

«В рамках развития программы курсов мы в том числе собираем обратную связь от слушателей. В результате каждого нового релиза появляются не только новые темы и задания, которые позволяют соответствовать последним тенденциям и требованиям рынка, но и обновления интерфейса для обучающихся. Наша программа заточена под освоение практических навыков — это позволяет клиентам и партнерам быстро формировать кадровый резерв специалистов в области мониторинга данных», — сказал Максим Кириенко, руководитель технического пресейла VolgaBlob.

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