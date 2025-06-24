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«АйТи Бастион» представил обновленный ПК «Синоникс» версии 1.7

«АйТи Бастион» представил обновленный ПК «Синоникс» версии 1.7. В новой версии программного комплекса появились дополнительные функции для повышения безопасности, расширены возможности интеграции и управления, добавлены новые протоколы передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион».

«Синоникс» — система контроля информационного обмена, которая позволяет организовать автоматизированную однонаправленную или двунаправленную передачу данных и файлов между узлами двух сетей, скрывая при этом информацию об их окружении. Решение работает на ОС Astra Linux SE и внесено в Реестр отечественного ПО.

«Новая версия отвечает запросам бизнеса на гибкость, скорость и надежность, помогая заказчикам выстраивать безопасный обмен данными даже в сложных технологических ландшафтах. Поддержка новых протоколов позволяет реализовывать автоматизацию все большего количества сценариев из жизни предприятий. При этом усиливаются функций безопасности для использования в наиболее чувствительных сегментах», – сказал менеджер продукта Андрей Кузнецов.

Поддержка протокола MQTT

Добавлена поддержка промышленного протокола MQTT для организации защищённой передачи телеметрии между промышленным и корпоративным сегментами. Синоникс обеспечивает обмен данными через брокеров MQTT как в одностороннем, так и в двустороннем режиме.

Поддержка протокола SMB

Новый протокол позволяет использовать системы на Windows в роли файловых хранилищ, с которыми «Синоникс» работает в инфраструктуре. Протокол доступен в режимах PUSH и PULL.

Электронный ключ

Функция поможет оперативно и удаленно прекратить любой информационный обмен. Подход позволяет применить блокировку значительно быстрее, чем отключение физическим ключом или удаление подозрительных правил на узле. С помощью электронного ключа информационный обмен можно заблокировать полностью, а также отключить отдельно пакетную передачу данных или файловый обмен.

Режим работы «Тамбур»

В этом режиме узлы «Синоникса» не находятся в постоянной связи с ядром, в отличие от стандартного режима работы. Благодаря этому достигается максимальная защита от проникновения в защищаемый контур из-за отсутствия постоянного сквозного и транспортного соединений. Во время работы в режиме «Тамбур» ядро программного комплекса по очереди опрашивает узлы на наличие файловых сессий. При обнаружении запроса на передачу данных ядро соединяется с узлом, а по окончании передачи прерывает соединение. Далее алгоритм повторяется с другим узлом для передачи отправленных файлов.

Публичный API

Логичным развитием продукта в направлении оптимизации бизнес-процессов стало появление API, в первой версии которого стало возможным отправлять данные о состоянии программного комплекса во внешние системы: версии ПО, лицензии, статус системы, настройки режима передачи данных и политики обмена файловыми объектами. Появление публичного API – важное событие в развитии «Синоникса». В будущих обновлениях API продолжит развиваться и позволит управлять конфигурацией устройством.

Поддержка TLS

В новой версии добавлена поддержка TLS, что обеспечивает безопасное соединение с внешними системами. Пользователи могут загружать необходимые сертификаты и ключи безопасности в настройки транспортных правил.

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