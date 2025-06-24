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Хакеры стали активнее нападать на онлайн-магазины

За неполное I полугодие 2025 г. общее количество веб-атак на онлайн-магазины, находящиеся под защитой сервиса WAF ГК «Солар», выросло почти в три раза в сравнении с аналогичным периодом 2024 года – до 87,4 млн. Вместе с этим доля сканеров (поиска уязвимостей в веб-приложениях) среди этих атак год к году выросла на 14 п. п., до 98%. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

«В данном случае основная цель злоумышленников – найти уязвимость, с помощью которой можно будет совершить атаку на веб-приложение с целью выведения его из строя или кражи конфиденциальных данных компании и ее клиентов», – сказал Алексей Пашков, руководитель направления WAF ГК «Солар».

Также стоит отметить, что веб-атаки чаще стали происходить в ночное время суток, а хакеры проявляют настойчивость и тратят свои ресурсы для их реализации несмотря на то, что онлайн-ресурсы компаний находятся под серьезной защитой.

Это говорит о необходимости всем интернет-магазинам внедрять круглосуточную защиту от веб-атак с грамотной настройкой от ИБ-специалистов и финансовыми гарантиями.

Ранее в этом году ГК «Солар» запустила сервис защиты от веб-атак (WAF) с финансовыми гарантиями для онлайн-ресурсов интернет-магазинов. Материальная компенсация предоставляется в случае непредвиденных обстоятельств, вероятность которых, по словам экспертов «Солара», не превышает 0,5%.

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