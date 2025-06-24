У 40% россиян после утечки данных пытались взломать аккаунты

Защита от последствий киберрисков – достаточно новый для российского рынка вид страхования. Один из самых распространенных и опасных киберрисков – это утечка персональных данных. Эксперты страхового брокера Mains узнали об отношении россиян к риску утечки данных и страхованию от киберрисков.

В опросе приняли участие 1219 совершеннолетних респондентов из 17 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Тюмени, Уфы и Челябинска.

Со случаями утечки персональных данных так или иначе сталкивались 46% респондентов: 37,5% были непосредственными жертвами и у 8,5% пострадали знакомые или родственники.

Среди петербуржцев доля тех, кто лично сталкивался с утечками данных, выше, чем среди москвичей – 36,8% против 30,2%. Также в северной столице чаще упоминают утечки данных знакомых или родственников: в Санкт-Петербурге об этом говорят 9,5% респондентов, а в Москве только 8,8%.

Среди других городов по числу имеющих личный опыт столкновения с утечками данных лидируют Тюмень (46,4%), Новосибирск (44,4%) и Самара (43,2%), меньше всего таких респондентов оказалось в Воронеже (26,8%), Ростове-на-Дону (26,2%) и Краснодаре (22%).

Инциденты со знакомыми и родственниками чаще всего упоминали в Тюмени (17,9%), Новосибирске (15,2%) и Омске (13%), реже всего – в Ростове-на-Дону и Воронеже (по 4,9%), Челябинске (3,8%) и Уфе (2%).

Чаще всего «уловом» преступников оказывались пароли от аккаунтов (об этом сказали 55,7% опрошенных) и списки контактов из телефонной книги и электронной почты (55,3%). Также упоминались утечки банковских реквизитов (25%) и данных о документах – паспортах, СНИЛС, ИНН и т. п. (9,1%). Вопрос задавался только тем, кто сталкивался с утечками данных лично либо это происходило с его знакомыми и родственниками. При ответе респонденты могли выбрать более одного варианта ответа.

Говоря о последствиях утечек данных, 40,8% респондентов упомянули попытки взлома их аккаунтов, у 39,9% увеличилось количество спама и звонков от мошенников, а деньги потеряли 6,6%. Не ощутили никаких последствий только 12,7% участников опроса. Вопрос задавался только тем, кто сталкивался с утечками данных лично либо это происходило с его знакомыми и родственниками.

48,9% опрошенных сказали, что для защиты своих данных они меняют пароли, 41% не делают ничего и 10,1% признались, что не знают, как можно защитить данные.

Петербуржцы чаще москвичей говорят, что меняют пароли (52,6% упоминаний против 45,6%). Тех, кто не знает о способах защиты данных, в северной столице меньше, чем в Москве (9,5% против 10,4%).

Больше всего участников опроса, меняющих свои пароли, нашлось в Новосибирске (58,6%), Омске (57,4%) и Нижнем Новгороде (56,5%), меньше всего – в Уфе (40%), Ростове-на-Дону (37,7%) и Краснодаре (26,8%).

Чаще других в незнании способов защиты персональных данных признаются жители Тюмени (17,9%), Нижнего Новгорода (15,3%) и Краснодара (12,2%), реже всех про это говорят в Волгограде (5,9%), Воронеже (4,9%) и Казани (3,5%).

Отвечая на вопрос о возможности приобретения страховки от киберрисков, выплата по которой покрыла бы компенсацию за утечку данных и расходы на юридическую помощь при мошенничестве, а также возместила бы украденные деньги, почти половина – 46,1% – участников опроса заявили, что эти расходы должны возмещать компании, через которые произошла утечка персональных данных, или государство. Готовы купить такую страховку 41,6% респондентов: 12,7% отметили, что в наше время это необходимо, а 28,9% уточнили, что купили бы полис при условии низкой цены. 12,3% категорически отказались от страховки, считая ее «разводом на деньги».

Доля тех, кто готов купить страховку от утечки данных, в обеих столицах, примерно одинакова: в Москве их 45,1%, в Санкт-Петербурге – 44,2%. Лидерами по числу желающих застраховать свои данные стали Тюмень (53,6%), Воронеж (51,2%) и Пермь с Волгоградом (по 50%), реже всего такое желание высказывали в Самаре (35,8%), Казани (33,7%) и Нижнем Новгороде (30,6%).При ранжировании городов учитывалась суммарная доля по двум положительным вариантам ответа: «Да, это необходимо в наше время» и «Только если будет стоить дешево».