Более 25% ИБ-рынка занимают сегменты EPP, NGFW и SIEM

Согласно исследованию центра экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft, российский ИБ-рынок без учета услуг и аппаратного обеспечения вырос на 14%, что составило почти 258 млрд руб., а в его структуре более 25% занимают сегменты EPP, NGFW и SIEM. Аналитики отмечают, что динамика роста обусловлена усилением законодательства в области защиты данных, ростом числа кибератак и их усложнением, а также необходимостью импортозамещения зарубежных решений. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

В исследовании для определения текущего состояния российского рынка ПО в сфере информационной безопасности приняли участие более 230 как ведущих, так и перспективных российских ИБ-производителей, а также более 200 компаний из разных отраслей экономики – для выявления ключевых потребностей и трендов развития сегмента.

Так, наряду с защитой конечных точек (EPP), решениями по сетевой безопасности (NGFW) и системами по управлению событиями и инцидентами (SIEM) на ИБ-рынке наблюдается рост в таких классах решений, как криптографическая защита информации (CIPF) и комплексная защита от угроз (XDR). По итогам 2024 г. эти сегменты занимали по 5,5% рынка. Финансовые организации и телекоммуникационные компании сталкиваются с высоким уровнем атак, что требует внедрения многоуровневых систем защиты, поэтому заказчики также ожидают, чтобы такие решения были адаптивными и могли обучаться на основе новых угроз.

Чаще всего компании сталкиваются с фишингом (50%), DDoS-атаками (43%) и инсайдерскими угрозами (30%), соответственно, ожидают от вендоров как инновационных разработок в данном направлении, так и улучшения функционала и производительности продуктов, способных справиться с такими угрозами.

Согласно результатам исследования, более половины российских компаний снизили долю иностранных ИБ-решений до 10%: в достижении импортонезависимости лидирует крупный бизнес – всего 2% компаний до сих пор используют только западные решения. При этом серьезным затруднением импортозамещения остается недостаточная совместимость между отечественными решениями. Более 44% опрошенных потребителей ПО и оборудования признались, что имеют трудности при интеграции решений в существующую ИТ-инфраструктуру, и их запрос на более гибкие API и открытые возможности интеграции (54,3%), улучшение аналитических инструментов (51%), а также автоматизированное реагирование на инциденты (61,4%) становится все более актуальным.

При этом зависимость от зарубежных ИБ-технологий постепенно снижается также в среднем и малом бизнесе. Заказчики из сегмента SMB (выборка из 129 компаний, отвечающих критериям в указанных отраслях) после 2022 года на 64% заместили иностранные аналоги как раз основных классов решений: EPP, NGFW, SIEM. Миграцию на отечественные продукты в основном осуществляли респонденты из промышленного, финансового сектора, ИТ и связанных с ними сфер, здравоохранения, образования и науки. Но более половины респондентов из среднего бизнеса (53%) отмечают, что их не устраивает текущая ценовая политика разработчиков и ИТ-компаний для того, чтобы закупать и внедрять отечественные решения.

«Аналитика всегда являлась одним из ключевых элементов в принятии решений, и в нынешних реалиях всем участникам особенно важно иметь целостное и прозрачное видение российского ИТ-рынка для того, чтобы своевременно реагировать на его изменения, корректировать свою стратегию развития. Мы несколько лет изучаем состояние отечественной ИТ-отрасли, и на базе нашего Аналитического центра ведем системную работу по сбору и анализу объективных и достоверных данных, связанных с отечественным рынком ИТ. Для этого активно используем как большую базу собственных маркетинговых данных, так и аккумулируем информацию от наших разработчиков, партнеров и заказчиков, что позволяет всем игрокам увидеть действительно полную картину происходящего на рынке», – отметила Ольга Гоз, директор по маркетингу и цифровизации компании Axoft.

Также аналитики Axoft отмечают, что к некоторым направлениям, которые пока не занимают серьезной доли на рынке, наблюдается устойчивый интерес. Так, в среднем бизнесе растет запрос на класс решений SOAR (45%), 31% опрошенных изо всех сегментов бизнеса подтвердили критическую важность защиты ПДн (персональных данных), а 41% заказчиков указали интегрируемые системы мониторинга как необходимый функционал для инструментов ИБ.