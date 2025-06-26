Новая система «Ростелекома» предупредит югорчан об опасности через домофоны

«Ростелеком» презентовал проект модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО). Ключевая инновация – интеграция с домофонами в жилых домах. Это позволит передавать экстренные предупреждения и важную информацию напрямую в квартиры. Цифровое решение лично оценил губернатор Югры Руслан Кухарук. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома.

Сегодня оповещение о ЧС в регионе включает ручной запуск сирен, трансляцию сообщений по ТВ и радио, массовые звонки и SMS. Предлагаемое решение «Ростелекома» позволит своевременно и точечно сообщать гражданам предупреждающую информацию.

Александр Зыков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»: «Модернизация РАСЦО — важнейший шаг к укреплению безопасности Югры. В условиях возрастающих рисков, связанных с природными катаклизмами, техногенными авариями и другими угрозами, внедрение современных технологий в систему оповещения становится ключевым элементом стратегии обеспечения безопасности населения. Сообщения о чрезвычайных ситуациях немедленно передаются на пульты диспетчеров муниципальных служб, что позволяет оперативно реагировать на угрозы и минимизировать их последствия. Один из ключевых элементов модернизации –использование громкоговорителей, установленных на крышах зданий. Звук распространяется в радиусе от 500 до 800 метров, что обеспечивает достаточный охват. Кроме того, технология позволяет внедрить функцию адресных звонков на домофоны, а также включаться в теле- и радиоэфир с необходимой информацией для населения».

Помимо того, что РАСЦО сможет сообщать жителям об опасности индивидуально в каждую квартиру, также появляется возможность удаленно разблокировать двери в подъезд. Сигналы на домофонные панели направляют сотрудники единой дежурно-диспетчерской службы. Более того, заказчик может расширить функционал цифрового продукта. Например, интерактивными картами, на которых в режиме реального времени будут отображаться случаи возгораний на территории, где внедрена система.