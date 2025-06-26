Продукты компании «Вебмониторэкс» дополнили портфель системного интегратора ГК «Навигатор»

Компания «Вебмониторэкс», российский разработчик одноименной платформы для защиты веб-приложений, микросервисов и API, заключила партнерский договор с системным интегратором ГК «Навигатор» и присвоил компании статус авторизованного партнера. Об этом CNews сообщили представители «Вебмониторэкс».

Теперь клиенты интегратора смогут защитить свои веб-ресурсы от кибератак с помощью продуктов «ПроWAF» и получат набор инструментов для защиты от самых распространенных атак при помощи решений «ПроAPI». Эти продукты являются основой платформы «Вебмониторэкс», сертифицированной ФСТЭК России и входящей в Реестр отечественного ПО.

С каждым годом количество атак на онлайн-ресурсы компаний, как внешние, так и внутренние, растет. По оценке «Вебмониторэкс», наиболее актуальными веб-угрозами сейчас являются межсайтовый скриптинг (XSS), попытки удаленного исполнения кода (RCE), различные инъекции, атаки сканнеров и брутфорс (подбор пароля). Отдельной целью хакеров все чаще становятся API – интерфейсы, через которые приложения обмениваются данными. Если хакеры смогут успешно реализовать подобные атаки, то они получат доступ к конфиденциальным данным компании и ее клиентов или через взломанный веб-ресурс смогут проникнуть во внутреннюю сеть организации и нарушить работу ключевых бизнес-процессов. Все это ведет как фатальным финансовым, так и репутационным потерям.

Теперь заказчики ГК «Навигатора» смогут значительно сократить эти риски с помощью продуктов, разработанных «Вебмониторэкс». В частности, портфель решений интегратора дополнит высокопроизводительный межсетевой экран уровня приложений «ПроWAF». Продукт блокирует веб-атаки, защищает от 0-day уязвимостей и предотвращает утечку данных, сохраняя при этом работоспособность ресурсов даже при пиковых нагрузках. Также компаниям станут доступны три продукта для защиты API: прокси для контроля, фильтрации и валидации запросов к API «ПроAPI Защита», инструмент для визуализации и анализа всех имеющихся в инфраструктуре API «ПроAPI Структура» и «ПроAPI Тестирование» - средство для поиска ошибок, аномалий и уязвимостей веб-приложения до начала его боевой эксплуатации.

«Мы активно развиваем партнерство с интеграторами, дистрибьютерами и сервис-провайдерами, делая наши решения по защите веб-ресурсов и API доступными для широкого круга компаний. Статус авторизованного партнера подтверждает, что специалисты группы компаний Навигатор обладают необходимым опытом для установки и сопровождения наших решений на всех этапах проекта», – отметила Ольга Мурзина, коммерческий директор «Вебмониторэкс».

«Мы искренне рады тому, что портфель решений для наших заказчиков пополнился решениями и экспертизой от компании «Вебмониторэкс»! Надежная защита веб – приложений и сред разработки является одним из важных аспектов защиты инфраструктур у клиентов. Партнерство с «Вебмониторэкс», как с одними из ведущих производителей таких решений, открывает для нас новые горизонты задач и дает нам возможность эффективнее помогать нашим Заказчикам», – сказал директор по развитию Алексей Джинчарадзе.