Защита личных данных, финансов и смартфонов: названы наиболее волнующие россиян вопросы кибербезопасности

«Лаборатория Касперского» провела исследование и выяснила, что более половины опрошенных россиян (58%) хотели бы пройти обучение по защите личных данных, если бы такую возможность им предложил работодатель. На втором месте — безопасность финансов (48%), на третьем — защита смартфонов (45%). В пятерку наиболее востребованных среди респондентов тем также входят тренинги по безопасности в интернете (44%) и защите аккаунтов и паролей (39%). Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Опрос проведен компанией «ОнИн» по заказу «Лаборатории Касперского» во второй половине 2024 г. в России. Всего опрошено 1006 человек.

«Осведомленность о киберрисках и соблюдение правил онлайн-безопасности могут существенно снизить вероятность заразить устройство, потерять деньги и данные. Мы постоянно расширяем набор курсов, доступных на нашей платформе по повышению цифровой грамотности сотрудников компаний. Наиболее востребованными остаются темы, которые отражают актуальный ландшафт киберугроз. Это тренинги по цифровой безопасности, связанные с электронной почтой, паролями и учетными записями, работой на ПК, серфингом в интернете, использованием мобильных устройств», — сказала Татьяна Шумайлова, эксперт направления повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness.

Практический опыт компаний показывает, что повышение осведомленности сотрудников в области цифровых угроз и способов защиты играет важную роль в создании культуры кибербезопасности в организациях. Благодаря таким тренингам работники могут менять свое отношение к кибербезопасности, формировать новые полезные цифровые привычки.

«Мы регулярно проводим для своих сотрудников различные тренинги в области информационной защиты и считаем это очень важным, ведь предотвратить инцидент гораздо проще, чем бороться с его последствиями, — сказали в управлении информационной безопасности «ФосАгро». — Самые актуальные темы в нашей компании — безопасность электронной почты, конфиденциальных данных и ПК. В некоторых случаях мы предлагаем пройти курс по кибербезопасности промышленных систем, а отдельным сотрудникам — курсы, связанные с законодательством в области ИБ. Мы обучаем людей создавать сильные пароли и защищать учетные записи, безопасно пользоваться интернетом и распознавать фишинговые сайты, следим за тем, чтобы они знали, каких киберугроз стоит остерегаться в социальных сетях и мессенджерах, на стационарных компьютерах и мобильных устройствах. Кроме того, систематически устраиваем фишинговые проверки с помощью встроенного симулятора, а также обязательно проводим дополнительное обучение для тех коллег, которые допустили какие-либо нарушения правил информационной безопасности».