Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Ростелеком» и «Солар» обновили сервис мониторинга утечек персональных данных

«Ростелеком» совместно с ГК «Солар» обновил сервис проверки утечек персональных данных. Теперь он включает функцию круглосуточного мониторинга и мгновенного оповещения абонентов, что позволяет пользователям узнавать о компрометации данных и реагировать на угрозы безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

С помощью обновленного сервиса можно проверять не только данные, привязанные к личному кабинету абонента, но и до пяти номеров телефонов или адресов электронной почты. Как только данные оказываются в открытом доступе, абонент моментально получает уведомление. Это позволяет минимизировать риски мошенничества, финансового ущерба и других негативных последствий. В случае утечки абонент также получит рекомендации экспертов Solar AURA по защите, в том числе о необходимости смены паролей или других действий.

В отчете, который получает абонент, отображаются скомпрометированные источники, дата утечки, а также попавшие в открытый доступ данные в маскированном виде, таким образом клиент может понять, что именно утекло и критичность этой информации. В ближайшем будущем абонентам «Ростелекома» станут доступны дополнительные сервисы для защиты при работе онлайн.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»: «Безопасность клиентов — один из ключевых приоритетов "Ростелекома". Использование интернета и новых технологий открывает новые возможности и создает новые риски. Личные данные пользователей могут оказаться в публичном доступе даже при соблюдении мер предосторожности. Благодаря обновленному сервису и рекомендациям наших экспертов абоненты будут знать, что делать и как не допускать повторения такой ситуации в будущем. Мониторинг будет полезен и для активных пользователей интернета, и для тех, кто хочет проверить своих близких и убедиться, что их данные под контролем, а они сами — в безопасности. Мы продолжим предлагать технологичные решения, обеспечивающие высокое качество связи и безопасность для наших абонентов».

Игорь Сергиенко, директор центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар»: «Утечки данных — это не просто проблема, это настоящая боль для большинства пользователей. Ключевая задача сервисов, занимающихся предотвращением утечек, —создать культуру осведомленности и ответственности среди пользователей. Наш обновленный сервис мониторинга утечек позволяет абонентам не только оперативно узнавать о компрометации их данных, но и принимать меры до того, как злоумышленники смогут воспользоваться этой информацией. В эпоху, когда данные стали новым золотом, каждый должен понимать: утечки могут произойти в любой момент и с любой стороны. Эффективное отслеживание и мониторинг уязвимостей — это не просто необходимость, а жизненно важный элемент защиты. Осознание того, какие данные находятся под угрозой, позволяет людям лучше защищать себя и свои активы».

Сервис доступен как для новых клиентов, так и для действующих пользователей домашнего интернета «Ростелекома». Абоненты могут самостоятельно подключить его в личном кабинете. Для услуги доступен пробный период — пользователи могут оценить возможности мониторинга, подключив его на 30 дней бесплатно.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валерий Бадма-Халгаев, Мособлбанк: В ближайшем будущем ИИ будет интегрирован в большинство средств защиты информации

Кошмар становится явью. Bluetooth-наушники Sony, JBL, Marshall и прочие теперь можно использовать для прослушки. В опасности все пользователи

Началась революция в мире антивирусов. Microsoft навсегда закрывает им доступ к ядру Windows

Cisco заполонила планету «дырявыми» продуктами. Хакеры находят уязвимости быстрее, чем она их закрывает

РЖД сбоит. Мобильное приложение не работает, сайт тормозит, билеты на сайте не купить

Легендарный российский софт вдруг превратился во вредоносное ПО. В опасности сотни миллионов пользователей. Решение уже найдено

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще