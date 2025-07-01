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СУБД «Ред База Данных» совместима с решением для обезличивания данных DataMask

Компании «Ред Софт» и Secret Technologies подтвердили совместимость продуктов своих экосистем. Синтез СУБД «Ред База Данных» и решения для маскирования данных DataMask позволит повысить безопасность хранения и обработки персональных данных. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В результате проведенных тестирований подтвердилась корректная и стабильная совместная работа СУБД «Ред База Данных» и DataMask. В комплексе продукты предлагают необходимые инструменты для работы с персональными данными и повышают общий уровень защиты информации. СУБД «Ред База Данных» позволяет безопасно хранить и обрабатывать данные, а DataMask обеспечивает их анонимность.

DataMask — это решение для защиты конфиденциальной информации, которое автоматически выявляет чувствительные данные в базах, маскирует их с сохранением структуры и логических связей. Система поддерживает различные методы маскирования и настройку под специфику бизнеса, включая создание уникальных алгоритмов маскирования под заказчика. Благодаря автоматическому профилированию и возможности ручной донастройки параметров, использование DataMask предотвращает утечки данных, помогает соблюдать требования законодательства и защищает чувствительную информацию.

СУБД «Ред База Данных» — российская система управления базами данных, предлагающая инструменты администрирования, мониторинга и разработки. Продукт сертифицирован по требованиям ФСТЭК России по четвертому классу защиты и четвертому уровню доверия и может использоваться в качестве средства защиты информации. Пользователям также доступны дополнительные средства для обеспечения безопасности: шифрование данных, дискреционный принцип контроля доступа и отказоустойчивый кластер.

«Мы рады предложить рынку новую совместимость, которая обезопасит ценные данные и минимизирует риск утечек информации. СУБД «Ред База Данных» выступит в роли надежного решения с механизмами обеспечения отказоустойчивости, а DataMask сделает попытки злоумышленников получить доступ к данным бесполезными», — сказал Роман Симаков, заместитель директора дивизиона системного программного обеспечения по разработке, менеджер по продукту «Ред База Данных».

«Объединение DataMask и СУБД «Ред База Данных» — это важный шаг в сторону комплексной защиты информации. Такое решение помогает бизнесу и государственным организациям выполнять требования законодательства и строить устойчивую ИТ-инфраструктуру», — отметил Леонид Варламов, заместитель генерального директора компании Secret Technologies.

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