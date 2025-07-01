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Ядовитый шопинг: BI.Zone предупреждает о росте числа фишинговых сайтов под видом Poizon

В июне специалисты BI.Zone Brand Protection зафиксировали регистрацию новых сайтов под видом Poizon. Всего обнаружили более 20 таких ресурсов. Мошенники часто эксплуатируют популярность маркетплейсов: создают сайты, внешне похожие на официальные. Оформив покупку на подобном сайте, пользователь не получает желаемый товар и остается без денег. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

Ранее специалисты BI.Zone Brand Protection фиксировали схемы обмана, где злоумышленники открывали магазины на российских маркетплейсах. На следующий день после того, как потенциальная жертва оформляла заказ, ей приходило уведомление об отмене. Еще через день продавец-мошенник присылал на электронную почту покупателя извинение за отмену и предлагал приобрести тот же товар по более выгодной цене, но на другой площадке. Для этого нужно было перейти по ссылке, которая оказывалась фишинговой.

Чтобы избежать обмана, важно смотреть на рейтинг продавца, дату регистрации магазина и наличие отзывов.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель BI.Zone Brand Protection: «Схемы с обманом на маркетплейсах и различных досках объявлений входят в топ-3 самых популярных среди злоумышленников. За 2024 год мы обнаружили более 20 тысяч мошеннических объявлений. Фишинговые сайты часто используют адреса, похожие на настоящие, но с незначительными изменениями. Всегда проверяйте URL на наличие лишних символов, ошибок в написании или подозрительных доменов. Смотрите на безопасность соединения, обращайте внимание на предупреждения браузера и систем безопасности. С осторожностью относитесь к большим скидкам и акциям. Мошенники часто привлекают потенциальных жертв различными бонусами и ценами ниже рыночных».

Китайская торговая платформа Poizon официально начала работу в России в июне. Ранее заказать с нее товары можно было только через посредников. По итогам июля прошлого года Poizon стал крупнейшим зарубежным маркетплейсом по количеству заказов — на него пришлось 69,4% всех покупок из-за границы.

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