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Jinn Server 1.3.7 «Кода Безопасности» получил сертификаты ФСБ России и поступает в продажу

Программно-аппаратный комплекс электронной подписи Jinn Server. Версия 1.3 (сборка 1.3.7.218) успешно прошел инспекционный контроль ФСБ РФ. Теперь продукт «Кода Безопасности» доступен для заказа. Об этом CNews сообщил представитель компании «Код Безопасности».

Проведенные испытания подтвердили, что решение «Кода Безопасности» соответствует требованиям ФСБ к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну и требованиям к средствам электронной подписи: по классу КС1 – для Jinn Server. Версия 1.3. Исполнение 1 (сертификат № СФ/111-5166) и по классу КС2 – для Jinn Server. Версия 1.3. Исполнение 2 (сертификат № СФ/111-5167).

Сертификаты действительны до 17 мая 2028 г.

В новую версию Jinn Server интегрированы механизмы для усиления создаваемых электронных подписей. В сценариях подписи данных в CMS-формате к полю с информацией о подписанте добавляется дата и время создания цифровой подписи. Это относится как к подписям, формируемым пользовательскими данными, так и к штампам времени, которые выпускаются Jinn Server для формирования усиленных форматов подписей CAdES и XAdES.

Также реализованы разные правила обработки полей сертификата сервисами проверки сертификата в зависимости от даты выпуска сертификата и поддержка нового расширения квалифицированного сертификата IdentificationKind. Это обеспечивает выполнение приказов ФСБ №795 и №476, благодаря этому, Jinn Server может применяться для построения систем юридически значимого электронного документооборота.

Другим нововведением стала реализация поддержки отечественной операционной системы «Ред ОС 7.3.1 Муром».

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