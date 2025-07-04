Платформа VK WorkSpace и DLP-система «СерчИнформ КИБ» помогут компаниям защититься от утечек

Корпоративные чаты на платформе VK WorkSpace от VK Tech получили дополнительную защиту от утечек информации. Новая версия Мессенджера VK WorkSpace интегрирована с DLP-системой (Data Loss Prevention — специализированное программное обеспечение, предназначенное для защиты компании от утечек информации.) «СерчИнформ КИБ», которая выявляет и блокирует передачу конфиденциальных сообщений и файлов, нарушающих корпоративные правила. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

КИБ автоматически анализирует передаваемые сообщения, медиа и файлы и выявляет в них нежелательный контент. Интеграция реализована по протоколу ICAP. Это позволяет DLP мгновенно обрабатывать любую информацию из групповых, персональных чатов и тредов в VK WorkSpace.

Блокировки КИБ для мессенджера VK WorkSpace можно настроить по контенту (тексту в сообщениях и файлах) или атрибутам – формату и размеру файлов, имени отправителя или получателя, и т.д. Подпадающие под эти критерии сообщения не уйдут (или изменения в них не сохранятся), а отправленные файлы не откроются у получателя.

Заказчики, использующие мессенджер VK WorkSpace в собственном закрытом контуре, могут настроить проверку контента в DLP-системе «СерчИнформ КИБ», также установленной на их серверах.

«Безопасность и защита данных остаются ключевыми приоритетами для VK WorkSpace. Интеграция с DLP-системой "СерчИнформ КИБ" — это важный шаг в развитии наших возможностей по защите корпоративной информации. Мы планируем расширить функциональность "открытого контроля": при срабатывании блокировок пользователи будут получать уведомления прямо в интерфейсе VK WorkSpace о нарушении правил безопасности. Это поможет не просто предотвратить утечки, но и повысить ИБ-грамотность сотрудников, а также минимизировать их ошибки при работе с конфиденциальной информацией», – сказал директор по информационной безопасности VK Tech Анатолий Тутынин.

«Ранее КИБ контролировал сервисы VK WorkSpace через агент, то есть на рабочих станциях пользователей. Интеграция по ICAP позволяет выйти за рамки конечных устройств и сделать защиту кросс-платформенной: КИБ не допустит утечку, даже если сотрудник подключается к рабочим чатам в VK WorkSpace с телефона или некорпоративного ПК. Это необходимо, когда у заказчика в штате много удаленных сотрудников или их работа требует большой мобильности, – отметил Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ». – Мы благодарны коллегам из VK Tech за инициативу по развитию нашего сотрудничества и ждем, что возможности DLP станут доступнее для всех пользователей платформы».