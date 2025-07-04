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Positive Technologies и университет «Иннополис» открыли магистратуру по кибербезопасности

В университете «Иннополис» стартовала новая магистратура по кибербезопасности. Обучение организовано совместно с компанией Positive Technologies и ориентировано на подготовку специалистов, готовых к практической работе в ИБ-подразделениях бизнеса и госсектора.

Одна из причин запуска программы — устойчивый рост спроса на квалифицированных специалистов по кибербезопасности. По данным исследования SuperJob и Positive Technologies, к 2023 г. дефицит кадров в сфере ИБ достиг 45%, что эквивалентно примерно 50 тыс. вакансий. Компании из ИТ, банковского сектора, ритейла и госучреждений активно ищут специалистов, способных работать с инфраструктурой, защищать цифровые активы и реагировать на инциденты.

«Сейчас сфера ИБ по уровню потребности в кадрах находится там, где отрасль ИТ была 10 лет назад. Рынок будет и дальше нуждаться в кибербезопасниках, поскольку атаки злоумышленников становятся всё более сложными, а их число растет», — отметил Олег Игнатов, руководитель по работе с вузами Positive Education.

Ответом на эти вызовы стала новый профиль магистратуры университета «Иннополис», ориентированный на системную подготовку специалистов по кибербезопасности с фокусом на практику. За два года студенты освоят администрирование систем и сетей, инструменты тестирования инфраструктуры на устойчивость к атакам (pentest), методы построения моделей угроз, проектирования защитных систем и управления инцидентами. Ключевая особенность программы — практическая работа на продуктах Positive Technologies. Это позволит сформировать навыки, максимально приближенные к задачам реальных ИБ-команд.

Программа ориентирована как на начинающих специалистов, так и на сотрудников ИТ-департаментов, телеком- и промышленных компаний, финансовых организаций и госсектора. Выпускники смогут занять позиции специалистов по ИБ, инженеров по реагированию на инциденты, DevSecOps-инженеров, архитекторов и консультантов.

Прием заявок на программу открыт до 18 августа через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуг». До 31 июля возможно получить образовательный грант, покрывающий до 100% стоимости обучения.

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