«Информзащита» — первая компания, сертифицированная на проверку ИБ морских судов

Компания «Информзащита» — российский интегратор в области информационной безопасности, получила сертификат Российского морского регистра судоходства (РС, Регистр) на осуществление проверки кибербезопасности судовых компьютеризированных систем (КС) и сетей. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты».

«Информзащита» стала первой ИБ-компанией, получившей подобный сертификат и включенной в Регистр как авторизованный поставщик услуг. Это подтверждает соответствие её компетенций и ресурсов требованиям Регистра, разработанным для обеспечения высокого качества услуг по проверке кибербезопасности на судах. Эти требования, включенные в Правила технического наблюдения за постройкой судов РС, охватывают состав и квалификацию персонала, а также техническое оснащение предприятий, осуществляющих такие проверки.

По данным специалистов, в 2024 г. более трех тыс. судов по всему миру стали целью кибератак. Практически в половине всех инцидентов злоумышленники пытались получить доступ к корабельным системам с помощью фишинга, а затем развить более сложные атаки. 36% инцидентов ИБ связаны с программами-вымогателями, которые блокируют доступ к данным до выплаты требуемой суммы. Такие атаки особо опасны на морском транспорте, так как судно, например, может остаться без навигации в открытом море.

«Транспорт в целом и судоходство в частности активно цифровизируются. Увеличивается количество хранимых о обрабатываемых данных, расширяется информационная инфраструктура. От этого растет число уязвимостей и повышается интерес хакеров. Крайне важно, что проверка кибербезопасности становится обязательной составляющей при производстве судов», — сказал директор Центра промышленной безопасности компании «Информзащита» Дмитрий Рычков.

В рамках своей работы «Информзащита» будет проводить комплексный анализ киберустойчивости судовых компьютеризированных систем, включая оценку кибербезопасности судов, выявления уязвимостей и контроля внедрения защитных мер, документирование компьютеризированных систем и сетевых взаимодействий. Такой подход гарантирует всестороннюю оценку безопасности судна и способствует повышению уровня защиты от кибератак.

Успешное прохождение проверки «Информзащиты» открывает путь судовладельцам к получению знака CYBER-A в символе класса, подтверждающего соответствие судна повышенным стандартам кибербезопасности. Это особенно актуально в свете развития автономного судовождения и растущей зависимости морского транспорта от цифровых технологий. Запуск федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности» в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (с 2025 г.) подчеркивает приоритетность данного направления для России.