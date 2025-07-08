Решение «Дамаск» полностью совместимо с серверами OpenYard

Вендор серверного оборудования OpenYard объявляет об успешном завершении тестирования системы динамической подмены данных «Дамаск». Решение изолирует элементы КИИ от других информационных систем. Тестирование проводилось на оборудовании OpenYard моделей RS101I и RS201I. Об этом CNews сообщили представители OpenYard.

В основе решения «Дамаск» лежит метод динамической подмены данных. Он позволяет выделять конфиденциальную информацию и замещать ее на случайно сгенерированные заменители, не имеющие связи с исходными данными.

Сервер OpenYard RS201I (2U), участвовавший в испытаниях, поддерживает установку до 24 накопителей SAS/SATA/NVME, укомплектован двумя процессорами третьего поколения x86 с теплопакетом до 270Вт каждый, поддерживает установку до 4 Тб оперативной памяти DDR4 и позволяет установить до 8 PCIe устройств и по одному устройству формата OCP3.0 и OCP2.0. Сервер OpenYard RS101I (1U) имеет аналогичные характеристики, но отличается тем, что поддерживает установку до 10 накопителей и меньшее количество PCI устройств.

Наталья Курилина, руководитель направления по работе с технологическими партнерами OpenYard: «"Дамаск" — это полноценное решение, ориентированное на задачи цифрового суверенитета. Мы активно развиваем сотрудничество с ведущими отечественными разработчиками ПО и оборудования, чтобы наши заказчики получали готовые к интеграции, проверенные решения, соответствующие современным требованиям. Особое внимание уделяется совместимости и надежности в контексте объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), ведь стабильная и защищённая ИТ-среда — ключевой фактор безопасности и непрерывности бизнеса».

Юрий Клочко, генеральный директор «Дамаск Цифровая Безопасность»: «Наша цель — не просто усилить периметр, а изменить саму архитектуру хранения и обработки данных так, чтобы сделать утечку данных бесполезной для злоумышленников. Для этого мы разработали принципиально новый метод — “Динамическая подмена данных” (ДПД) и реализовали его в программно-аппаратном комплексе "Дамаск". Метод ДПД обладает очень высокой криптостойкостью, т.е. не поддаётся расшифровке даже квантовыми компьютерами, а внедрение программно-аппаратного комплекса "Дамаск" в большинстве случаев возможно максимально быстро и без необходимости модификации защищаемых систем».

Все серверы OpenYard производятся на базе собственного производственного комплекса в Рязани, а также соответствуют стандартам, установленным Минпромторгом России.