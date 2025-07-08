Уровень киберграмотности россиян за полгода вырос на 15% — данные Wildberries & Russ

Сервис «RWB Исследования» объединенной компании Wildberries & Russ провел исследование киберграмотности российских пользователей маркетплейсов. Результаты двух волн опросов (декабрь 2024 г. и июнь 2025 г.) показали рост киберосознанности покупателей – показатель вырос на 15% за полгода. В каждом из опросов приняли участие более 2000 покупателей старше 18 лет со всей России. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

70% респондентов признают важность изучения темы информационной безопасности, что говорит о формировании устойчивой культуры цифровой гигиены среди российских интернет-пользователей. Особенно показательны данные о готовности к обучению. Треть покупателей (35%) выразили желание пройти бесплатное обучение по кибербезопасности, отдавая предпочтение статьям и инструкциям (52%), коротким видео до 90 секунд (44%) и наглядным материалам (44%). Наибольший интерес вызывают темы распознавания схем мошенничества (75%), защиты личных кабинетов (73%) и инструкции действий при взломе (71%).

Статистика столкновений с киберугрозами в интернете остается тревожной: 62% покупателей или их близкие сталкивались с попытками мошенничества. С попытками мошенничества от имени Wildberries сталкивались 13% пользователей, причем основными видами являются поддельные сообщения от имени компании (37%) и поддельные акции с дальнейшим переводом оплаты вне платформы (32%).

Результаты исследования показывают растущую зрелость российского рынка e-commerce в вопросах кибербезопасности. Потребители становятся более киберосознанными, активно изучают способы защиты и выбирают платформы, обеспечивающие высокий уровень безопасности.