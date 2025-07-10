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Корпоративный портал «Инкоманд» под защитой СУБД Jatoba

Компании «Газинформсервис» и «ЕМДЕВ» подтвердили корректность совместной работы СУБД Jatoba версии 6.8.1 (ООО «Газинформсервис») и программного обеспечения «Корпоративный портал Инкоманд» (Incomand) версии 7.3.5.1 (ООО «ЕМДЕВ»). На основании совместных испытаний выдан сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Совместная эксплуатация «Корпоративного портала Инкоманд» и СУБД Jatoba открывает перед заказчиками новые возможности для повышения эффективности, безопасности и масштабируемости корпоративных информационных систем.

Интеграция с Jatoba обеспечивает хранение и обработку конфиденциальной информации в защищенной среде, а также подтверждает готовность использования решений в критически важных системах.

Портал «Инкоманд» централизует доступ к корпоративным ресурсам, а Jatoba обеспечивает быструю обработку больших объемов данных. Это позволяет организациям объединить рабочие процессы, сократить временные затраты на обмен информацией и повысить продуктивность сотрудников.

Сочетание продуктов поддерживает интеграцию с другими системами и адаптацию под растущие потребности бизнеса. Решение идеально подходит для компаний, стремящихся к цифровой трансформации без потери контроля над данными.

«Совместимость с СУБД Jatoba — это важный этап в расширении возможностей корпоративного портала "Инкоманд", — сказал Алексей Какунин, владелец продукта «Инкоманд», генеральный директор «ЕМДЕВ». — Мы уверены, что сочетание надежности "Инкоманд" и производительности Jatoba станет ключом к созданию эффективных цифровых экосистем для наших клиентов».

«Эта совместимость — для заказчиков, которым нужны надежные решения в сфере информационной безопасности и управления данными. Такая интеграция позволяет компаниям не только защитить свои активы, но и повысить операционную эффективность за счет оптимизации доступа к информации», — отметил Юрий Осипов, менеджер продукта Jatoba компании «Газинформсервис».

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