Решения Servicepipe позволят Innostage комплексно защитить клиентов от DDoS, ботов и других автоматизированных L3-L7 атак

Innostage и Servicepipe расширяют совместную деятельность в рамках стратегического партнерства, заключенного компаниями в 2024 г.

DDoS-атаки и интеллектуальные угрозы от ботов остаются одной из ключевых киберугроз, актуальных для компаний любой сферы деятельности. Эксперты оценивают рост количества кибератак на российский бизнес за 1 полугодие 2025 г. на 67%, при этом в топ-3 наиболее атакуемых включают организации из сфер телекома (31% атак), финсектор (33%) и госкомпании (15%) (по статистике Servicepipe).

Innostage и Servicepipe запускают комплексный сервис фильтрации внешнего трафика, чтобы предоставить заказчикам максимально эффективную защиту от прикладных интеллектуальных и сетевых атак. Сервис разработан Innostage SOC CyberART на базе технологий Servicepipe и включает в себя полный спектр мер по противодействию автоматизированным угрозам из интернета — в том числе DDoS-атакам и нелегитимным ботам.

На уровне сети L3-L4 сервис обеспечивает защиту внешних сетей, позволяя выявлять и блокировать подозрительный трафик, а также предлагает тонкую настройку порогов, правил детектирования и оперативное реагирование на аномалии. При необходимости включается гео-блок, формируются экспертные пакеты с «чёрными списками» IP-адресов, используемых в атаках, вредоносных ASN и активностей, связанных с APT-группами.

На L7-уровне сервис обеспечивает защиту веб-ресурсов (сайтов, мобильных приложений и API) от прикладных DDoS и интеллектуальных веб-угроз ботов. С помощью многофакторного анализа каждого единичного запроса и применения машинного обучения сервис с высокой точностью тонко фильтрует трафик, а также предлагает кастомную гранулярную настройку правил фильтрации в панели управления, детальную статистику по трафику и журналирование логов с указанием результатов проверки каждого единичного запроса.

Аналитики SOC СyberART будут заниматься обогащением систем Servicepipe свежими наборами данных об актуальных угрозах (CyberART Threat Intelligence Feeds), помогут гибко адаптировать ИБ-продукты под конкретные задачи и особенности инфраструктуры клиента.

«По результатам нашего недавнего исследования 64% крупных российских компаний заинтересованы в организации комплексного подхода к обеспечению безопасности с фокусом на интеграцию разнородных систем в платформе верхнего уровня. Продукты Servicepipe позволяют Innostage SOC CyberART предоставлять клиентам решение задач по защите ИТ-инфраструктуры и веб-приложений любой сложности. Поэтому заключенное партнерство с Servicepipe для нас – стратегически важное», – сказал руководитель центра противодействия киберугрозам Innostage CyberART Максим Акимов.

«Комплексное решение Servicepipe и Innostage – это не просто комбинация технологий двух ведущих игроков рынка кибербезопасности, а глубоко интегрированная система защиты, где продукты Servicepipe усиливаются экспертизой CyberART. Вместе мы закрываем все ключевые векторы атак, — от сетевых до прикладных, обеспечивая клиентам устойчивость в условиях растущих киберугроз», – отметил руководитель отдела по работе с партнерами Servicepipe Николай Озивский.

В 2025 г. Innostage уже запустил ряд проектов по развертыванию комплексного L3-L7 сервиса AntiDDoS у крупных заказчиков финансовой сферы, а также обеспечивает защиту трафика публичных государственных информационных ресурсов одного из регионов России.