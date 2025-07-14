Флагманский продукт компании AppSec Solutions объявил о ребрендинге

Платформа для анализа защищенности мобильных приложений «Стингрей» будет называться AppSec.Sting. Таким образом, отечественный вендор DevSecOps-решений AppSec Solutions приводит брендинг своих продуктов к единообразию. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

AppSec.Sting – часть экосистемы для автоматизированного анализа и безопасной разработки ПО. Это один из первых и наиболее популярных продуктов компании, запущенный в 2020 г. Платформа анализа защищенности мобильных приложений комбинирует ключевые практики анализа защищенности: DAST, SAST / BCA, IAST, API ST и позволяет в автоматизированном режиме определять и приоритезировать уязвимости мобильных приложений, выявляя наиболее критичные из них. Это позволяет владельцам мобильных приложений вовремя выявлять проблемы, которые могут привести к утечкам данных или взломам ПО, и, как следствие, к финансовым и репутационным потерям.

Юрий Шабалин, директор по продукту AppSec.Sting: «Ребрендинг “Стингрей” в AppSec.Sting — это важный шаг для нашей команды. Мы стремимся к единству брендов внутри экосистемы AppSec Solutions. AppSec.Sting, сохранив передовые технологии анализа защищенности мобильных приложений, теперь еще теснее интегрирован с другими нашими решениями, что позволит клиентам получать максимально эффективную защиту и еще быстрее реагировать на новые угрозы».