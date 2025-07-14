Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков
|

Флагманский продукт компании AppSec Solutions объявил о ребрендинге

Платформа для анализа защищенности мобильных приложений «Стингрей» будет называться AppSec.Sting. Таким образом, отечественный вендор DevSecOps-решений AppSec Solutions приводит брендинг своих продуктов к единообразию. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

AppSec.Sting – часть экосистемы для автоматизированного анализа и безопасной разработки ПО. Это один из первых и наиболее популярных продуктов компании, запущенный в 2020 г. Платформа анализа защищенности мобильных приложений комбинирует ключевые практики анализа защищенности: DAST, SAST / BCA, IAST, API ST и позволяет в автоматизированном режиме определять и приоритезировать уязвимости мобильных приложений, выявляя наиболее критичные из них. Это позволяет владельцам мобильных приложений вовремя выявлять проблемы, которые могут привести к утечкам данных или взломам ПО, и, как следствие, к финансовым и репутационным потерям.

Юрий Шабалин, директор по продукту AppSec.Sting: «Ребрендинг “Стингрей” в AppSec.Sting — это важный шаг для нашей команды. Мы стремимся к единству брендов внутри экосистемы AppSec Solutions. AppSec.Sting, сохранив передовые технологии анализа защищенности мобильных приложений, теперь еще теснее интегрирован с другими нашими решениями, что позволит клиентам получать максимально эффективную защиту и еще быстрее реагировать на новые угрозы».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Некрасов, Securitm: Системы управления информационной безопасностью полезны даже для небольших банков

Нехитрый прием позволяет использовать нейросеть Google для фишинговых атак

Артем Грибков, Angara Security: Хактивисты или конкуренты зачастую проводят атаки без компрометации ИТ-инфраструктуры

Американский военный масштабно сливал совершенно секретные данные разведки украинке, с которой познакомился в интернете

Бесплатная российская замена Active Directory упрощает переход на отечественное ПО

Кликнул – и нет данных. Создан суперсовременный накопитель для ПК и ноутбуков с функцией экстренного физического самоуничтожения

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения

Лучшие альтернативы Skype: 7 сервисов для видеозвонков

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще