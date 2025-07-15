Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности ИТ в банках
|

Angara Security поможет финансовым организациям соблюсти новые требования ЦБ

9 июля 2025 г. Банк России выпустил новые требования по защите информации для всех организаций, участвующих в денежных переводах: от банков до платежных платформ. На уведомление о киберинциденте теперь дается 3 часа, на расследование — до 30 дней. Angara Security поможет участникам финансового рынка выполнить обновленные требования ЦБ. Об этом CNews сообщили представители Angara Security.

Центр киберустойчивости Angara Security (Angara SOC) обеспечит круглосуточный мониторинг инцидентов для их оперативного выявления и расследования. Для автоматизации и повышения точности выявления вредоносной активности в Angara SOC используются модели машинного обучения с постоянно пополняющимся набором сценариев.

Angara SOC является аккредитованным участником информационного обмена с ФинЦЕРТ Банка России и корпоративным центром ГосСОПКА класса «А», взаимодействует с профильными регуляторами и ведомствами, помогая заказчикам выполнить требования федеральных законов в части реагирования на инциденты. При информационном обмене с регуляторами в Центре киберустойчивости применяют средства автоматизации, используют установленные формы для создания отчетности и отправки уведомлений, а также следят за выполнением временных нормативов.

Аналитики Angara SOC проведут расследование инцидента в срок до 4 часов, а команда по реагированию на инциденты и компьютерной криминалистике (DFIRMA) определит обстоятельства нежелательного события ИБ и проведет его детальное расследование, соблюдая установленный срок в 30 дней. Результат работы будет включать конкретные рекомендации по снижению рисков повторных инцидентов и повышению уровня защищенности инфраструктуры.

«Сейчас участники финансового рынка оказались в условиях, ранее применимых к критической информационной инфраструктуре. Так, значимый субъект КИИ уже давно должен передавать информацию по произошедшему компьютерному инциденту в систему ГосСОПКА в срок не позднее 3 часов с момента обнаружения инцидента. У нас обширный опыт в этом. Для формирования и отправки в срок уведомлений об инцидентах, а также для подготовки отчетности по формам регуляторов в Angara SOC используются специальные модули, которые обеспечивают автоматизацию двустороннего взаимодействия с НКЦКИ и ФинЦЕРТ ЦБ РФ», — сказал Артем Грибков, директор Центра киберустойчивости Angara Security.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бесплатная российская замена Active Directory упрощает переход на отечественное ПО

Материнские платы известнейшего производителя уязвимы для неприятного трояна. Переустановка Windows не помогает

Сергей Авраменко, Cicada8: Рост числа атак через цепочку поставок требует не реактивного, а проактивного подхода к защите

Трамп выделяет Минобороны США миллиард долларов на кибератаки против Китая

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них

Бесплатная безопасность. Операторов заставят раздавать абонентам даром технологии защиты от мошенников

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще