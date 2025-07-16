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«Бастион» открыл третий сезон летних стажировок

Компания по информационной безопасности «Бастион» открыла свои двери для участников третьего сезона летних стажировок по восьми профессиональным трекам. По итогам двух с половиной месяцев весеннего набора компания получила более 12,8 тыс. заявок на участие в программе. После успешного окончания стажировки кандидаты получат возможность присоединиться к команде в качестве junior-специалистов. Об этом CNews сообщили представители компании «Бастион».

Среди откликов были не только заявки студентов вузов, ссузов и начинающих специалистов, но и более опытные соискатели, стремящиеся расширить свои знания. В результате конкурсного отбора более 20% кандидатов прошли первый этап. Это свидетельствует о разнице между текущим уровнем подготовки кандидатов и требованиями работодателей на реальных проектах, а также подчеркивает, насколько важно развивать практико-ориентированное обучение.

Финалисты не только подтянут теоретическую базу, но и получат возможность применить полученные знания на практике под руководством наставников и руководителей направлений.

Программа 2025 г. включает основные ИТ- и уникальные ИБ-направления: аудит инфраструктуры и процессов ИБ, анализ исходного кода приложений, мониторинг и реагирование на инциденты, расследование инцидентов, анализ вредоносного ПО, аудит финансовых организаций, а также системный анализ и тестирование ПО и мобильных приложений. Стажировка для всех направлений пройдет в дистанционном формате, что позволило пригласить кандидатов из разных регионов России — от Калининграда до Хабаровска.

«Мы гордимся тем, что можем работать с молодежью со всей страны. Сосредоточившись лишь на ЦФО можно упустить ярких, амбициозных ребят из регионов, которым часто не хватает возможностей обучиться уникальным профессиональным навыкам, помогающим в построении успешной карьеры в ИБ. Примечательно, что более 45% откликнувшихся — это люди из других профессий, переквалифицировавшиеся в ИТ и кибербезопасность. Это говорит о растущем интересе к нашей сфере и высоком потенциале молодых специалистов», — отметила Яна Ксендзовская, руководитель группы образовательных программ «Бастион».

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