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«Гарда WAF» защитит информационные ресурсы белорусских компаний

Решение «Гарда WAF» можно использовать в проектах с повышенными требованиями к безопасности, включая защиту госинформации и критической инфраструктуры, в Белоруссии. Таковы результаты сертификации в Оперативно-аналитическом центре (ОАЦ) при Президенте РБ. Об этом CNews сообщили представители компании «Гарда».

Сертификат соответствия ОАЦ предоставляет право использовать «Гарда WAF» при технической защите государственных секретов и в системах защиты информации, предназначенных для работы с ограниченно распространяемой информацией. Также применение продукта возможно при создании систем безопасности критически важных объектов информатизации и для обеспечения целостности государственных информационных системах.

Сертификация «Гарда WAF» дает возможность использовать решение в высокочувствительных проектах, где требуется подтвержденное соответствие требованиям национальной безопасности. Это особенно важно для компаний, работающих с государственными заказами, критически важной инфраструктурой или конфиденциальной информацией. Наличие сертификата позволяет сократить время на согласование решений по информационной безопасности и исключить риски, связанные с использованием неподтвержденных средств защиты.

Процедура сертификации проводилась в соответствии с техническим регламентом ТР 2013/027/BY. Полученный сертификат подтверждает соответствие продукта требованиям информационной безопасности, установленным в Республике Беларусь, включая стандарты СТБ 34.101.1-2014, СТБ 34.101.2-2014 и СТБ 34.101.3-2014.

«Прохождение сертификации ОАЦ гарантирует заказчикам соответствие “Гарда WAF” строгим требованиям регуляторов и подтверждает высокую степень доверия к продукту, ‒ сказал Лука Сафонов, бизнес-партнер по инновационному развитию группы компаний «Гарда». ‒ Это дает возможность компаниям любого уровня использовать защиту веб-приложений в проектах с повышенными требованиями к безопасности, усиливая киберустойчивость и упрощая процедуру выбора решения».

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