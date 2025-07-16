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«Столото»" и F6 заблокировали почти 5 тысяч мошеннических ресурсов за первое полугодие 2025 года

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, в I полугодии 2025 г. обнаружили и заблокировали 4,891 тыс. мошеннических ресурсов, действовавший под видом популярных государственных лотерей, в том числе нелегально использовавших бренд «Столото». Из них 4,702 тыс. пришлось на мошеннические сайты, 126 — на фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях, еще 25 – на сообщения в мессенджерах и 38 – на лжемобильные приложения. Об этом CNews сообщили представители F6.

По данным аналитиков F6, объем обнаруженных и заблокированных ресурсов планомерно снижался в течение последних лет. Так, по итогам первых шести месяцев 2022 г. было заблокировано 18,709 тыс. ресурсов, в I полугодии 2023 г. — 7,358 тыс., а в I полугодии 2024 г. — 3,491 тыс. В 2025 г. ситуация в лотерейном сегменте демонстрирует стабилизацию: показатели первого полугодия сопоставимы с аналогичным периодом 2024 г.

«Цифровизация сегодня является неотъемлемой частью всех сфер нашей жизни — подавляющее большинство россиян ежедневно проводят в онлайне несколько часов. В этих условиях борьба с кибермошенниками стала нашей общей ответственностью, а безопасность данных пользователей — одной из ключевых задач ответственного бизнеса. Для "Столото" борьба с интернет-мошенничеством под видом государственных лотерей и безопасность данных участников государственных лотерей стоят во главе угла. Благодаря совместной работе «Столото» с правоохранительными органами и специалистами в сфере кибербезопасности удалось значительно снизить мошенническую активность в лотерейном сегменте и эффективно блокировать появляющиеся угрозы», — сказала Екатерина Тутон, заместитель генерального директора многопрофильного холдинга S8 Capital, в который входит «Столото».

«Непрерывно изучая новые мошеннические схемы и инструменты злоумышленников, наши специалисты видят, что фишинг и скам по-прежнему остаются в топе основных киберугроз для брендов. Замечена и другая тенденция: число мошеннических сайтов быстро уменьшается, если компания активно борется с цифровой преступностью с помощью современных технологий. Ярким примером такого сотрудничества является наша многолетняя работа с "Столото"», — сказал Станислав Гончаров, руководитель департамента Digital Risk Protection F6.

«Столото» и F6 напоминают основные правила, которые следует соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников.

Никогда не переходите по подозрительным ссылкам. Мошенники могут заразить ваш компьютер или телефон и украсть ваши данные. Используйте только официальное приложение «Столото» и сайт stoloto.ru. Кстати, с недавнего времени пользователям доступна и PWA-версия — это мобильная версия сайта stoloto.ru, которую можно установить на домашний экран смартфона, и она будет работать идентично полноценному приложению. Особенно актуально ее использование на устройствах iOS, где приложение «Столото» для скачивания и обновлений из App Store более недоступно. Именно PWA-версия в настоящее время предоставляет пользователям самый широкий и актуальный функционал. Кроме удобства, важнейшее преимущество — безопасность. Установка PWA гарантирует, что пользователь взаимодействует с официальной платформой, а значит, исключает риск попадания на фейковые сайты или приложения.

Никому не сообщайте коды из СМС и пуш-уведомлений, данные карты (ПИН и CVV-коды), персональные данные.

Если вы поменяли номер мобильного телефона или адрес электронной почты, обязательно сообщите в «Столото», иначе есть риск, что ваши данные попадут к новому владельцу.

При покупке билетов онлайн всегда проверяйте все реквизиты переводов и платежей. Пользуйтесь антивирусными программами.

Если вам позвонили и представились сотрудником гослотерей, помните, что представители «Столото»: не просят сообщить по телефону ваши персональные данные, номер карты и одноразовый пароль из СМС для подтверждения финансовой операции; не запрашивают код из СМС для отмены якобы совершенных мошеннических операций; не предлагают установить на компьютер программы для обеспечения удаленного доступа (TeamViewer, AnyDesk, RMS, RDP, Radmin, Ammyy Admin, AeroAdmin).

Пример мошеннических действий: обычно злоумышленники заманивают жертв на свои ресурсы через социальные сети или email-рассылки. Мошеннические сайты, которые мимикрируют под гослотереи, распространяемые «Столото», предлагают пользователю бесплатный «выигрышный» билет; чтобы забрать «приз», с «победителя» требуют оплатить комиссию или пошлину за перевод выигрыша, указав персональные данные на странице оплаты. Так мошенники получают не только деньги, но и данные банковских карт и другую информацию, которую можно продать в Dark Web.

Как проверить, что вы находитесь на официальном сайте «Столото»: проверьте URL-адрес - у официального сайта он начинается с «https://» и имеет точное написание «stoloto.ru», если «Столото» запускает лендинги под дополнительные проекты или акции, то ссылки формируются следующим образом: «название.stoloto.ru», например, «milliard.stoloto.ru» или «zabava.stoloto.ru»; не переходите по ссылкам из ненадежных источников, таких как электронная почта или сообщения. Лучше вводить адрес сайта вручную в адресной строке браузера; не доверяйте картинке, мошенники пытаются повторить официальный сайт, воспроизводя его фирменный стиль, символику и логотипы.

Есть ряд официальных продуктов для пользователей: приложение «Столото» для Android, которое можно скачать в магазинах приложений Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery, Xiaomi GetApps, NashStore, RuMarket, Rustore, AppBazar; PWA-версия для iOs и Android, которую можно установить на официальном сайте бренда.

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