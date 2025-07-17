Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Состоялся релиз программного комплекса «Сакура 2.36»

Компания «ИТ-Экспертиза» выпустила новый релиз «Сакура 2.36» с расширением платформенной поддержки операционных систем, усилением защиты, добавлением интеграций и улучшением производительности.

Ключевые нововведения содержат реализацию поддержки архитектур ARM и x86 для «Агентов Сакура», новые отчеты, улучшенную интеграцию с VPN-решениями (CheckPoint, «Амикон»), подпись агента для Astra Linux, усиленную защиту компонентов ПК ИБ «Сакура» и гибкую синхронизацию с Active Directory. Проведена глубокая оптимизация работы правил контроля и взаимодействия компонентов системы. Кроме этого, исправили обнаруженные ошибки.

Для всех видов операционных систем реализована одновременная поддержка дистрибутивов «Агента Сакура» для архитектур x86 и ARM.

С целью повышения удобства при работе с блоком учета рабочего времени сотрудников реализован отчет «Работа пользователей по дням».

Добавлены возможности интеграции с VPN-решением CheckPoint: использование метода расширенной аутентификации (второй фактор от «Сакура»); возможность не использовать синхронизацию с Active Directory.

Повышена гибкость управления доступом пользователей к сегментам сети в сценариях интеграции с VPN компании «Амикон»: добавлена возможность указывать произвольные коды ответов.

С целью обеспечения работы в замкнутой программной среде (ЗПС) в ОС Astra Linux реализована подпись «Агента Сакура».

Улучшены средства защиты «Агента Сакура» от модификации.

Повышена гибкость синхронизации с Active Directory: добавлены фильтры для групп и для пользователей.

Оптимизация:

Интеграция с VPN CheckPoint: с целю повышения надежности и быстродействия переработан механизм получения VPN пользователя из сертификатов.

Правила контроля политик безопасности: увеличена скорость выполнения сценариев действия на рабочем месте; увеличена скорость работы проверки с типом «Сетевой доступ»; увеличена скорость работы проверки с типом «Проверка актуальности обновлений ОС».

«Агент Сакура»

С целью сокращения нагрузки на рабочее место при старте «Агента» доработан механизм работы с настройками по умолчанию

С целью минимизации передаваемого трафика доработан механизм получения настроек агентов при обращении к серверу «Сакура».

Сокращено количество запросов на разрешения к операционной системе macOS.

Улучшен механизм отправки push-уведомлений для мобильного приложения.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бесплатная российская замена Active Directory упрощает переход на отечественное ПО

Совершена грандиозная атака на сеть торговли алкоголем «Винлаб». Чинить будут несколько дней, ожидаются миллиардные убытки

Сергей Авраменко, Cicada8: Рост числа атак через цепочку поставок требует не реактивного, а проактивного подхода к защите

Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них

Материнские платы известнейшего производителя уязвимы для неприятного трояна. Переустановка Windows не помогает

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники открытого типа: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще