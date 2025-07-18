Yandex B2B Tech и SolidSoft создадут совместное предприятие — оно будет помогать бизнесу защищаться от киберугроз

Yandex B2B Tech и компания SolidSoft объявляют о создании совместного предприятия. Оно будет развивать решения для обеспечения кибербезопасности — например, инструменты, которые позволят бизнесу защищать свои веб-приложения от атак и других современных угроз. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Сделка позволит усилить направление информационной безопасности в Yandex Cloud — одно из самых востребованных на платформе. За 2024 г. потребление сервисов ИБ в Yandex Cloud выросло в 2,1 раза. Объем российского рынка решений для защиты веб-приложений, по оценке Yandex B2B Tech, в 2024 г. превысил 30 млрд руб.

Yandex B2B Tech и SolidSoft смогут использовать опыт и технологии друг друга и развивать свои продукты в синергии. Например, они объединят возможности межсетевого экрана SolidWall WAF и Smart Web Security — сервиса Yandex Cloud, который защищает от DDoS-атак и ботов. Это обеспечит клиентам более надежную комплексную защиту. Также в планах совместного предприятия — усилить механизмы защиты с использованием ИИ-технологий.

Решения, созданные совместным предприятием, будут доступны как в облаке, так и по модели on-premises — то есть клиенты смогут развернуть их на своей собственной инфраструктуре. On-premises-версии уже есть у ряда продуктов Yandex Cloud: это СУБД YDB, сервис для работы с генеративными моделями Foundation Models, речевые технологии Yandex SpeechKit, а также BI‑инструмент DataLens.

По условиям сделки, у «Яндекса» и SolidSoft будут равные доли в СП. «Яндекс» получит свою долю путем покупки 50% SolidSoft; также ему будет предоставлен опцион на увеличение своей доли в будущем. Руководить совместным предприятием будут основатели SolidSoft. При этом компания продолжит развивать собственные продукты, а все действующие соглашения SolidSoft с клиентами и партнерами останутся в силе.