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РВБ выявила мошенническую схему с установкой программ удаленного доступа на устройства клиентов

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) во II квартале 2025 г. зафиксировала существенный рост попыток мошеннического оформления заказов с использованием программ удаленного доступа. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Мошенники звонят клиентам и, представившись сотрудником службы поддержки маркетплейса, сообщают о каких-либо сложностях с оплатой, доставкой или оформлением заказа. Чтобы «помочь» клиенту решить проблему, злоумышленник убеждает его установить на смартфон или компьютер приложение для удаленного управления устройством (например, AnyDesk или TeamViewer). Установка ПО дает мошеннику полный доступ к устройству клиента и данным, необходимым для входа в личный кабинет и оформления заказа от его имени.

Наиболее частые «проблемы с заказом», о которых сообщают мошенники: «Ваш заказ задерживается из-за технических проблем на складе»; «Курьер не смог связаться с вами, требуется подтверждение»; «Возврат средств по вашему заказу не прошел, нужно проверить информацию»; «Система маркетплейса зафиксировала ошибку при обработке вашего заказа».

Благодаря двухуровневой антифрод-системе, которая сочетает в себе технологии искусственного интеллекта и профессиональную экспертизу сотрудников команды безопасности, за II квартал 2025 г. удалось предотвратить ущерб клиентам от реализации схемы на сумму более 30 млн руб.

Сотрудники поддержки маркетплейса никогда не просят пользователей устанавливать сторонние приложения для оказания помощи по каким-либо вопросам. Все коммуникации ведутся только через официальные каналы связи (чат поддержки в приложении или на сайте).

«Ни одна существующая антифрод-система не способна предотвратить 100% случаев мошенничества с использованием социальной инженерии. Поэтому вместе с постоянным развитием таких систем мы работаем и над киберосознанностью покупателей и партнеров РВБ. Если вам позвонили якобы от лица маркетплейса с предложением решить проблему с заказом или по другим похожим поводам — прекратите разговор и положите трубку. Это мошенники», – отметил директор департамента информационной безопасности и противодействия мошенничеству РВБ Сергей Камшилин.

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