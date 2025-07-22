Институт «Оргэнергострой» защитил учетные записи сотрудников с помощью сервиса ID от «Контур.Эгиды»

АО «Институт «Оргэнергострой» (ОЭС) внедрил сервис двухфакторной аутентификации ID от «Контур.Эгиды». Решение позволило защитить удалённые подключения сотрудников и повысить уровень информационной безопасности без дополнительной нагрузки на ИТ-отдел и пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Эгида» — комплекс продуктов и сервисов внутренней информационной безопасности «СКБ Контур». В неё входят: ID — сервис двухфакторной аутентификации для защиты учетных записей; PAM — сервис по управлению привилегированным доступом; «Доступ» — система для настройки устройств и управления парком компьютеров компании; Staffcop — система мониторинга действий сотрудников, расследования инцидентов внутренней информационной безопасности, а также «Безопасность» — услуги по комплексной защите информации, включая аудит, консалтинг и разработку мер защиты.

«Оргэнергострой» разрабатывает и строит энергетические объекты по всему миру, этим занимаются более 4 тыс. сотрудников. Часть специалистов работает удалённо или находится в командировках, подключаясь к корпоративным ресурсам с разных устройств. Для обеспечения безопасного доступа в ОЭС решили использовать дополнительный фактор аутентификации.

Выбор в пользу ID от «Контур.Эгиды» был сделан благодаря простоте внедрения и уже сформированному доверию к решениям «Контура» — ранее Институт использовал другие продукты экосистемы: «Контур.Экстерн» и «Контур.Диадок».

Проект был реализован менее чем за неделю. Команда получила инструкции, выбрала подходящую схему под свою инфраструктуру, развернула виртуальную машину и провела тестирование. Поддержка сервиса сопровождала процесс на всех этапах.

Двухфакторная аутентификация настраивается для сотрудников, которые работают вне офиса. Им рассылаются приглашения на подключение, а подтверждение входа происходит через приложение «Контур.Коннект» — по push-уведомлению или с помощью резервного кода при отсутствии интернета.

Сейчас в компании используют 400 лицензий. При завершении командировки или возвращении сотрудника в офис доступ автоматически отключается. Сервис стабильно работает на всех операционных системах, случаи сбоев единичны. Пользователи воспринимают процесс аутентификации как естественную часть работы и понимают его значение для безопасности компании.

В ОЭС отмечают простоту подключения новых пользователей, удобный интерфейс и надежность решения. Эти качества позволяют обеспечить высокий уровень защиты без усложнения процессов.