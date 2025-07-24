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MONT включил в продуктовую линейку платформы BAS Felix и APT Bezdna от CTRLHACK

Группа компаний MONT заключила партнерское соглашение с российской компанией CTRLHACK — командой экспертов в области offensive security. В рамках сотрудничества в продуктовый портфель MONT вошли платформа симуляции кибератак BAS Felix, а также APT Bezdna — платформа автоматического пентеста. Об этом CNews сообщили представители MONT/

Соглашение с CTRLHACK стало для MONT шагом в расширении экосистемы решений по информационной безопасности. Интеграция платформ BAS Felix и APT Bezdna в продуктовую линейку дистрибьютора позволит партнерам компании предлагать заказчикам инструменты анализа защищенности с максимальной степенью достоверности, приближенной к реальным киберугрозам.

BAS Felix – это система симуляции атакующих техник, созданная специалистами CTRLHACK. Платформа моделирует актуальные векторы целенаправленных атак и позволяет оценить эффективность существующих средств защиты в автоматическом режиме.

Среди особенностей BAS Felix – практическая ориентированность на реальные сценарии и современные TTP (Tactics, Techniques and Procedures), основанные на результатах расследований инцидентов. Платформа позволяет бизнесу управлять информационной безопасностью, а также проактивно и системно подходить к оценке защищенности.

APT Bezdna – это автоматизированная платформа проведения пентестов, имитирующая действия реального злоумышленника. Решение проводит комплекс мер, чтобы определить, какие уязвимости и слабости могут быть использованы для компрометации систем. APT Bezdna позволяет организациям регулярно и с высокой точностью выявлять пробелы в защите без необходимости привлечения внешних специалистов.

«Сотрудничество с MONT – это возможность расширить экспертизу на рынке и донести наши знания и разработки до широкой аудитории. Включение BAS Felix и APT Bezdna в продуктовую линейку MONT позволит клиентам выстраивать проактивную защиту, основанную на реальных методах атакующих», — сказал сооснователь CTRLHACK Максим Пятаков.

«Платформа BAS Felix закрывает важную нишу в анализе защищенности, предлагая мощную и гибкую симуляцию атак. В то время как APT Bezdna позволяет автоматизировать проверку на проникновение и обеспечить высокую частоту таких тестов. Эти два продукта идеально вписываются в нашу стратегию по расширению портфеля ИБ-вендоров с экспертизой в offensive security. Сотрудничество с CTRLHACK позволит нашим партнерам предлагать рынку передовые технологии оценки рисков», — отметил руководитель отдела по работе с вендорами ИБ MONT Александр Галдобин.

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