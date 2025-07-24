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Решения «СберТеха» и «Солара» помогают бизнесу создать эффективную систему защиты информации

Российский разработчик «СберТех» и группа компаний «Солар» объявили о совместимости новой версии системы Solar Dozor (начиная с версии 8.0.2) c серверной операционной системой (ОС) Platform V SberLinux OS Server (версии 9.5). Использование решений в комплексе позволяет упростить программы импортозамещения иностранных ОС и обеспечивает защиту инфраструктурных данных в соответствии с высокими корпоративными стандартами. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Начиная с релиза 8.0.2, серверные компоненты Solar Dozor функционируют под управлением ОС Platform V SberLinux OS Server версии 9.5.

«Проделанная работа по подтверждению совместимости наших решений — важный этап создания устойчивого импортонезависимого ИТ-ландшафта в российских компаниях. Комплексное применение DLP-системы Solar Dozor с операционной системой Platform V SberLinux OS Server позволит бизнесу и государственным организациям эффективно защищать коммерческие и персональные данные в корпоративных системах любого масштаба и уровня нагрузки», – сказал Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха».

«Мы последовательно расширяем совместимость Solar Dozor с российскими операционными системами с учетом высоких требований к защите информации со стороны регуляторов и бизнеса. Технологическое партнерство со «СберТехом» позволяет поддерживать единые стандарты киберзащиты на отечественном рынке. Совместно с нашим партнером мы также внедряем лучшие отраслевые практики импортозамещения ПО и защиты данных в корпоративном и госсекторе», – сказал Владимир Бенгин, директор по продуктовому развитию ГК «Солар».

Platform V SberLinux OS Server позволяет создать ИТ-инфраструктуру на базе отечественных решений. Продукт обеспечивает производительность и безопасность работающих на ней информационных систем и приложений в соответствии с требованиями регуляторов и высокими стандартами, предъявляемыми в корпоративной среде. Сегодня серверная ОС «СберТеха» эксплуатируется в компаниях из финансовой, промышленной, нефтегазовой и других сфер, успешно закрывая потребности клиентов в инфраструктурном ПО и обеспечивая работу более 250 тыс. серверов.

DLP-система корпоративного класса Solar Dozor контролирует ключевые каналы передачи данных: корпоративную электронную почту, съемные USB‑носители, иностранные и российские мессенджеры, социальные сети, веб‑почту и веб‑сервисы, а также локальные и облачные файловые хранилища, принтеры и буферы обмена. Кроме того, решение устанавливается «в разрыв» трафика и таким образом позволяет блокировать передачу конфиденциальной информации по всем каналам коммуникаций, за счет чего предотвращает утечки данных.

Solar Dozor поддерживает высокую скорость обработки данных — до 200 Гбит/с для корпоративной почты и до 600 Гбит/с для сетевого трафика. Также решение анализирует поведение пользователей (User Behavior Analytics), что помогает профилировать сотрудников на основе устойчивых паттернов и выявлять аномалии в их поведении.

Серверная ОС Platform V SberLinux OS Server зарегистрирована в Реестре российского ПО, а также сертифицирована ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. Это означает, что продукт отвечает высоким критериям в области производительности, надежности и информационной безопасности операционных систем, средств виртуализации и контейнеризации четвертого класса защиты.

DLP-платформа Solar Dozor также сертифицирована ФСТЭК России на соответствие требованиям, предъявляемым к безопасности информации по четвертому уровню доверия и к техническим условиям.

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